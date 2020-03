Projektová dokumentace za milion a půl je od loňska hotová. Její zpracovatel byl vybrán až ve druhém kole soutěže, v prvním se nikdo nepřihlásil. Přípravy se tak podle místostarostky Petry Trambové protáhly. „Dosud nemáme prováděcí dokumentaci, podle které můžeme s vyšší přesností určit cenu díla a provést výběrové řízení,“ uvedla s tím, že druhým důvodem je nájemce restaurace Ostrov, který už má na letošní letní sezonu nasmlouvané akce. „Vzhledem k tomu, že díky jeho aktivnímu přístupu je zařízení kompletně zrekonstruované a celoročně funguje, chceme mu také vyjít vstříc a stavbu dělat mimo sezonu,“ dodala místostarostka.

O uvolnění peněz na opravu lávky rozpočtovou změnou by měli zastupitelé jednat v červnu. V září by pak město zakázku za zhruba 30 milionů korun mohlo začít soutěžit a na jaře příštího roku lávku zrekonstruovat. V květnu 2021 by měla být opravená lávka v provozu.

Součástí rekonstrukce bude částečná výměna ocelové konstrukce, oprava pilířů, nová mostovka a oprava betonového můstku přes Mehelnický potok v Ostrovní ulici. Lávka má od loňska revizi na bezpečné užívání s platností pět let. Městské služby ji průběžně udržují.

Lávka na svém místě stojí už devadesát let. Větší opravou prošla naposledy v roce 1992. Velkou povodeň o deset let později díky své nýtované konstrukci ustála.