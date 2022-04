Hned v úvodu zasedání se pokusil zastupitel Marek Anděl (Písek sobě) vrátit do hry variantu opravy starého bazénu. Navrhl zařadit do programu jednání vyhlášení místního referenda, které by mohlo zrušit výsledek stále platného referenda z roku 2013 znemožňujícího rekonstrukci plaveckého stadionu pod hradbami. Návrh ale nebyl přijat.

Mezi řádnými body programu však bylo řešení dalšího postupu kolem stavby nového bazénu pod lesnickou školou. Jak se dalo čekat, následovala dlouhá diskuze a výměna názorů. Zastupitel Jiří Hořánek (ANO) dokonce vyzval místostarostku Písku a vedoucí skupiny zabývající se novým bazénem Petru Trambovou (Pro Písek), aby rezignovala ze své funkce. "Tohle je špatně. Kdybych tušil, že ještě v polovině roku 2022 nebudeme mít vysoutěženého ani zhotovitele, určitě bych tehdy pro variantu pod lesnickou školou ruku nezvedl," poznamenal.

Josef Soumar (Piráti) se pokusil vyčíslit proinvestované peníze. "Příprava nového bazénu nás stála zatím 12,5 milionu korun. Investice do starého bazénu jsou od roku 2014 zhruba 14 milionů, a to nemluvím o provozních nákladech," shrnul s tím, že stavbu bazénu pod lesnickou školou nepodpoří. Měl by podle něj stát společně se sportovní halou v areálu bývalých kasáren.

Finanční hledisko zhodnotil také vedoucí finančního odboru MÚ Písek Ladislav Toman. I když jde o ohromnou částku, město si podle něj může investici dovolit. "Dlouho se na to připravujeme a peníze v rozpočtu máme. Důležité je si říct, že levnější to nebude. Ceny s největší pravděpodobností dolů nepůjdou a není na co čekat," poznamenal, čímž mnohé zastupitele zřejmě utvrdil v jejich rozhodnutí. Dodal, že rekonstrukce starého bazénu by také vyšla na podstatně víc, než se před pár lety předpokládalo, a částka by nebyla o moc nižší než za stavbu nového areálu.

Zastupitelé nakonec schválili navýšení finančního limitu na 480 milionů korun, z čehož má být 450 milionů na samotnou stavbu, 15 milionů na interiéry a 15 milionů na přilehlé parkoviště. S tímto limitem nyní vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele.