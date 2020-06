Podnět odborné veřejnosti týkající se výstavby nového bazénu v Písku znovu otevřel onu otázku: Kam s ním? Výzvou, která požaduje revokaci usnesení umístit bazén do lokality Žižkových kasáren, se zabývali písečtí zastupitelé na svém posledním jednání a znovu se rozvířila debata na věčné téma.

Zásadní zvraty: O novém bazénu se v Písku mluví přes 10 let. Výstavbu na místě stávajícího stadionu či jeho rekonstrukci zarazilo referendum v roce 2013. O rok později se začala plánovat výstavba pod lesnickou školou. Loni zastupitelé přípravy v této lokalitě zastavili a schválili vybudování bazénu v areálu bývalých Žižkových kasáren společně se sportovní halou.

Pirátský zastupitel Martin Brož navrhl vyhlásit referendum, které by vrátilo do hry rekonstrukci stávajícího bazénu pod hradbami. S podobným návrhem přišel také zastupitel Marek Anděl. „Referendum bylo už hodně dávno a lidé by se měli dnes vyjádřit znovu,“ poznamenal s tím, že otázka by měla znít, zda jsou obyvatelé pro rekonstrukci, modernizaci a rozšíření říční plovárny pod hradbami a tím pro zrušení výsledku původního referenda z ledna 2013.

Místostarosta Ondřej Veselý zmínil, že referendum považuje za jednu z nejvíce dezinformačních akcí v historii Písku a podpoří jeho znovuuspořádání. Potřebný počet hlasů však návrh nezískal. Vypsání referenda podpořilo 13 zastupitelů, tedy o jednoho méně, než bylo třeba. Zastupitel Michal Horák navrhl uspořádání mimořádného zastupitelstva, které by se týkalo jen bazénu a referenda. Neuspěl.