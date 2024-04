Současný ředitel knihovny Roman Dub se rozhodl skončit. Jak informoval starosta města Michal Čapek, jeho pracovní poměr byl ukončen dohodou, a to 10. dubna. V knihovně by měl zůstat do konce července.

Vzhledem k dění posledních měsíců, kdy se o knihovně hovořilo v souvislosti s několika peticemi, se nabízí otázka, zda s tím odchod ředitele souvisí. Podle starosty nesouvisí. „Pan ředitel projevil zájem o školství a účastnil se konkurzu na pozici ředitele Základní školy v Katovicích, a to ještě předtím, než se vůbec nějaká petice objevila a nezávisle na ní," poznamenal Michal Čapek s tím, že od srpna nastupuje právě na místo ředitele katovické školy.

Roman Dub jeho slova potvrdil. „Můj odchod nebyl žádné náhlé rozhodnutí. Už zhruba před třemi čtyřmi lety jsem začal přemýšlet, co dál. Knihovnu jsem dotáhl do podoby, se kterou jsem spokojený, a nyní jsem se rozhodl přijmout novou výzvu," zmínil současný ředitel. Na celé kauze posledních měsíců ho podle jeho slov mrzí jen to, že poškodila dobré jméno písecké knihovny.