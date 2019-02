Písek - Jihočeské nemocnice se s přehledem vyrovnají rakouským klinikám podobné velikosti. V některých službách jsou na tom i lépe. S takovými závěry se vrátili zástupci písecké nemocnice z nedávné výměnné stáže na Zemské klinice Gmünd.

Nemocnice Písek. Ilustrační foto | Foto: Deník / Stanislava Koblihová

Stáže jsou součástí projektu Healthacross for future (HAFF), který realizuje holding jihočeských nemocnic společně s dolnorakouským partnerem projektu - Holdingem dolnorakouských zemských klinik.

Stáž poukázala na některé rozdíly v péči o pacienty v Rakousku a Česku, ale také na odlišný přístup k řízení zdravotnických zařízení.

„V Gmündu upřednostňují lůžkovou péči před ambulantní, a to z důvodu opačně nastaveného systému úhrad za zdravotní péči ze strany pojišťoven. V Rakousku je výhodnější co nejvíce nakupovat ambulantní služby i další obslužné a technické činnosti od externích dodavatelů. U nás je tomu naopak – zde se snažíme poskytovat ambulantní služby sami a stejně tak i řadu obslužných činností technického rázu. Konkrétně v písecké nemocnici zajišťujeme sami stravování, úklid a praní prádla – máme vlastní kuchyni, cukrárnu, sportovní areál, prádelnu… To Rakušany hodně překvapilo a uznali, že máme nastaven vysoký standard péče o pacienty i souvisejících služeb,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Holding dolnorakouských klinik je založen na podobném principu jako jihočeské nemocnice vlastněné Jihočeským krajem. „V Dolních Rakousích centralizují péči do větších klinik, menší jsou v útlumu, což je dle vyjádření zástupců Zemské kliniky v Gmündu poněkud znevýhodňuje. V jižních Čechách zůstávají i v okresních nemocnicích důležité obory a je zde udržena potřebná spádovost pro různé druhy zdravotní péče,“ zmínil Jiří Holan rozdíly v systému řízení zdravotnických zařízení na obou stranách hranice.

„Velký rozdíl v postavení jihočeských nemocnic a Zemské kliniky v Gmündu vidím v nízkém stupni autonomie rakouské nemocnice. Výsledkem je nepružnost zejména v oblasti personalistiky a investic a také zdlouhavé plynutí právních dokumentů – v rakouské nemocnici totiž nemají vlastního právníka. V rámci dolnorakouského holdingu se odčerpává péče z menších nemocnic a centralizuje se, což představuje snížení počtu lůžek, čímž se nemocnice dostává do záporných čísel. V tomto směru jsme na tom v jižních Čechách mnohem lépe,“ upřesnila Ing. Dana Čagánková, člen představenstva Nemocnice Písek, a. s.



