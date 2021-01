Kontroly od páteční půlnoci obnovilo Rakousko na hranici kvůli bující pandemii coronaviru. Na Českokrumlovsku se to týká především hraničního přechodu za Dolním Dvořištěm.

Kontroly na rakouské hranici za Dolním Dvořištěm. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Kontroly se týkají posádek osobních automobilů směřujících do Rakouska nejenom z České, ale také ze Slovenské republiky. Menší hraniční přechody jsou uzavřeny. Cestující do Rakouska musejí nadále podepisovat prohlášení, že sev Rakousku uchýlí do karantény, jinak jim může být vstup zamítnut.