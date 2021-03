„V současné době je lávka bez zábradlí a pochozích fošen, pohyb po ní je proto velmi nebezpečný,“ popsala aktuální stav místostarostka města Petra Trambová.

Město proto chystá rozšířenou uzávěru oblasti rekonstruované lávky. Kvůli rekonstrukci lávky přes ostrov lidé neprojdou z Ostrovní ulice na stezku po pravém břehu řeky. Staveniště bude od neděle 21. března oploceno od zahradnictví Tumpach a z druhé strany od odbočky k nákupní zóně Galerie Písek. Chodci tak budou muset tuto část obejít Hradišťskou ulicí. „K uzavírce širšího okolí staveniště město přistoupilo kvůli zajištění větší bezpečnosti chodců a cyklistů,“ doplnila místostarostka Petra Trambová. Počítá se s tím, že uzávěra této části stezky bude trvat do konce dubna.

Možnost parkování bude v Ostrovní ulici zachována. „Omlouváme se občanům za dočasné nepohodlí a zároveň děkujeme za jejich trpělivost,“ dodala místostarostka.

Uzavírka širšího okolí staveniště by mohla urychlit postup samotné rekonstrukce. V Ostrovní ulici se bude totiž opravovat most přes Mehelnický potok. Rekonstrukce lávky by měla být hotova do poloviny června.