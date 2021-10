„Návsí vede silnice třetí třídy, řidiči tudy často projíždějí vysokou rychlostí, chodci se tu necítí bezpečně. Prostor návsi je navíc roztříštěný, to způsobuje, že motoristé mnohdy neví, kde mají dát přednost v jízdě,“ popsal současný stav Jan Bouček.

Studie se snaží dopravu na návsi zpřehlednit, proto jsou v ní navrženy chodníky, které od silnice odděluje pás zeleně. K větší bezpečnosti by mělo přispět i kolmé napojení vedlejších komunikací na esovitou hlavní silnici. Navrženy jsou i dvě zastávky MHD – nástupní formou zálivu v chodníku, výstupní pak v profilu komunikace. „Ve východní části návsi je volný prostor po zbouraném statku. Navrhujeme jeho zastavění novým objektem, čímž by se uzavřela tato část návsi a působila by jako psychologická bariéra, která by řidiče nutila zpomalit,“ poznamenal Jan Bouček. Vzniknout by tu měla i dvě místa určená pro přecházení, která na návsi v současnosti nejsou.

Vliv na zpomalení by mohla mít i navrhovaná změna povrchu návsi. Asfalt by mohla nahradit kamenná dlažba, která by také umožňovala vsakování srážkové vody. Dlažba s sebou ale přináší větší hlučnost, jinou možností by proto byla živice v jiné barevnosti. „Použití dlažby nebo jinak barevné živice je proto otázkou diskuse,“ poznamenal Jan Bouček.

Na návsi by podle návrhu měla přibýt také zeleň, a to nejen trávníky, ale i trvalkové záhony. Počítá se i s dosadbou vzrostlých stromů, které by vytvořily pomyslnou alej. Návrh nezapomíná ani na osazení návsi novými lavičkami například u kapličky. Prostor pro setkávání by mohl vzniknout také u objektu Klubu Krteček, který se věnuje zdravotně postiženým dětem.

Účastníci besedy vítali změny, které by zajistily především větší bezpečnost chodců, a navrhovali, aby se aspoň některé z nich realizovaly co nejdříve. Dosadba vzrostlých stromů však vyvolala diskusi, stejně jako požadavek některých občanů na vybudování parkovacích míst. Lidé mají možnost se k návrhu studie vyjádřit, své náměty nebo připomínky mohou poslat do 12. listopadu na e-mail jb@atelierboucek.cz (zpracovatel studie) nebo josef.zabransky@mupisek.cz (město Písek). Je také možné připomínku osobně předat na některé z podatelen městského úřadu. Návrh studie najdou na webových stránkách města www.mesto-pisek.cz.

mluvčí radnice Petra Měšťanová