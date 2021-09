„Určíme ale podmínky, za jakých bude muset nový nájemce chatu provozovat. Jedná se například o otvírací dobu, povinnost udržovat altán nebo pravidelně kontrolovat přilehlé lanového hřiště. Chceme docílit toho, aby návštěvníci této atraktivní lokality měli potřebné zázemí,“ uvedla místostarostka Petra Trambová.

V blízkosti chaty je lanové hřiště a letos tady bylo otevřeno i 3D bludiště. „Lokalita byla díky tomu během letních prázdnin hojně navštěvovaná, chata bohužel fungovala jen v omezeném režimu, často byla zavřená,“ poznamenala Petra Trambová. Lidé tak neměli možnost se občerstvit nebo využít toaletu. Kvůli absenci potřebného zázemí se v okolí hřiště tvořil nepořádek. Tomu chce město předejít tím, že novému nájemci stanoví minimální rozsah otvírací doby. Od června do září by měl mít otevřeno aspoň šest dní v týdnu minimálně od 10.00 do 20.00 hodin. V měsících dubnu, květnu a říjnu by měla chata fungovat od pátku do neděle minimálně od 10.00 do 18.00 hodin a od listopadu do března také od pátku do neděle alespoň od 11.00 do 17.00 hodin.

Turistická chata Živec prošla před dvěma lety celkovou rekonstrukcí za téměř 17 milionů bez DPH. Modernizace se dotkla restaurace i pokojů, které dostaly vlastní sociální zařízení, upraveno bylo provozní i dispoziční řešení chaty tak, aby odpovídalo současným požárně bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Objekt je bezbariérový a také zateplený. Restaurace má kapacitu 80 míst a v pokojích je možné ubytovat až 26 hostů.