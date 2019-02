Milevsko - Posune se značka Konec obce v Petrovické ulici v Milevsku dál? Radní města k tomu dali souhlas. Zda se to stane skutečností, rozhodne Dopravní inspektorát (DI) Policie ČR. Bez jeho kladného stanoviska se to neuskuteční. Taková je zákonná podmínka.

Petrovická ulice v Milevsku. | Foto: Deník/Klára Černá

Podle informací Mileny Brčákové, vedoucí odboru dopravy a živnostenského MÚ Milevsko, je už žádost na DI podaná. „Po jeho rozhodnutí se dále bude postupovat podle zákona ve správním řízení," řekla.



Už při projednávání návrhu měli radní města k dispozici stanovisko DI. Bylo negativní. Stejně věc vnímala i dopravní komise, která je poradním orgánem rady. Shodly se, že při dodržení pravidel silničního provozu nehrozí kolize. Miloslav Kozák, předseda dopravní komise, doplnil, že posunutí značky je nesmyslné. „Po pravé straně žádné domy nejsou. Za rozhodnutím rady pravděpodobně stojí cíl vytvořit další past na řidiče a vybírat pokuty městskou policií. Je to nefér vůči obyvatelům města," komentoval Miloslav Kozák.



Radní ale měli jiný názor. Částečně tak vyšli vstříc žádosti lidí z Petrovické ulice. Ti navrhli několik opatření, která podle nich zvýší bezpečnost silničního provozu.



Starosta Ivan Radosta rozhodnutí radních vysvětlil takto: „Může se stát, že když někdo přijíždí do Milevska, jede padesátkou a v protisměru jiný jede devadesátkou. Objeví se překážka a hrozí problémy, což je špatně," řekl starosta.



Václav Skoupý z Přeborova, který tudy jezdí téměř každý den, by značku naopak nepřemisťoval. „Nevidím v tom důvod. Není tu žádná zástavba, nikdo tu přecházet nebude, na druhé straně je chodník," vysvětlil řidič Václav Skoupý.



O posunutí značky Konec obce, která není na stejné úrovni jako Začátek obce, žádali obyvatelé z ulice. Stejně tak o vytvoření odbočovacího pruhu z ulice U Sádek do Petrovické ulice či o umístění zrcadla naproti výjezdu z ulice. Podle dopravního inspektorátu a dopravní komise jsou rozhledy v křižovatce dostatečné a není zde nutné zrcadlo umístit. I šířkové uspořádání silnice považují za standardní.



V minulosti už město značku Konec obce posouvalo.