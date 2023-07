Lékař Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Písek Matúš Lašan má neobvyklý koníček. Rád vyráží na túry, které trvají i tři čtvrtě roku. Ujde při nich i tři tisíce kilometrů.

Matúš Lašan s manželkou Annou rádi vyrážejí na dlouhé túry. | Foto: Foto poskytl Matúš Lašan

Cestovatel, fotograf a cestopisec, ale především také lékař Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Písek. To je Matúš Lašan, který střídá práci v nemocnici, kterou s nadsázkou nazývá svým základním táborem, s několikaměsíčnímu túrami neprobádanou krajinou. Má za sebou dlouhé pěší výpravy na Slovensko, Nový Zéland, Island i do Patagonie. Na cestách navíc fotografuje a sepisuje poznatky z trasy. O svých túrách, na nichž poznal svou manželku Annu, píše a beseduje. K cestám Patagonií, Novým Zélandem a nově také Islandem vydal knihy s úžasnými fotografiemi.

Matúš Lašan cestoval a fotografoval už při studiích. Na svou první dlouhou túru se ale vydal až po dokončení medicíny. Byla to Cesta hrdinů SNP vedoucí od Dukelského průsmyku až k hradu Devín. Poté se rozhodl přejít Nový Zéland, kde na túře dlouhé tři tisíce kilometrů potkal svou manželku Annu. Společně s ní se vydal na tři tisíce kilometrů dlouhou cestu po Chile a Argentině s omezenou infrastrukturou, která protíná velkou část Patagonie a je známá jako Greater Patagonian Trail. Tisíce kilometrů ušli také na Islandu a své nejdelší dobrodružství – 6300 kilometrů – absolvovali napříč horami Evropy z Bulharska do Španělska.

Matúš Lašan si dobře uvědomuje, že stejně jako práce radiologa je i cestování časově velmi náročná aktivita. „V jednom okamžiku se lze věnovat jednomu nebo druhému, ale nikdy ne oběma najednou. Když jsem v nemocnici, tak se naplno věnuji medicíně, ale na túrách je to jen o zážitcích a kreativitě. Jsem rád, že mi je v písecké nemocnici umožněno věnovat se cestování,“ říká Matúš Lašan.

Písecká nemocnice má ve svých řadách i další zaměstnance, kteří se věnují veřejně známým aktivitám. Jsou jimi například anesteziolog Dominik Hes, který se zúčastnil humanitární mise s Lékaři bez hranic, nebo vrchní sestra oddělení následné péče Jana Mášková, která se věnuje výcviku psů pro vodní záchranářství.

Ředitel nemocnice Jiří Holan má pro podobné aktivity zaměstnanců pochopení. „My jsme v nemocnici rádi, že máme šikovného radiologa. Pak několik měsíců nejsme tolik rádi, že máme stejně šikovného cestovatele. Vrátí se, přečtu si knihu z cesty a je mi jasné, že jít musel. A jsme zase několik měsíců rádi, že máme šikovného radiologa. No a pak se zase vydá na pouť a celé se to opakuje,“ glosuje s pousmáním ředitel.

V letošním roce si Matúš Lašan dává od tisícikilometrových projektů přestávku a zůstává v základním táboře, jak s nadsázkou nazývá píseckou nemocnici. Volný čas využívá k tvorbě blogu a obsahu na sociální sítě. Začíná také se psaním knihy z cesty Evropou, kterou podnikl v roce 2022. S manželkou plánují jen okruh po slovenských horách, který už mají navržený několik let, ale nikdy na něj nebyl ten správný čas. „V příštím roce bychom se ale opět rádi vydali někam dál, ale kam to bude, ještě nevíme. Láká nás vše od Ameriky po Čínu, takže spíše čekáme na to, co nás jako první nadchne a už nepustí,“ doplňuje radiolog písecké nemocnice.