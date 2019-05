Úsekové měření se v Bernarticích za první měsíc provozu osvědčilo. Lidé v centru jsou spokojení. Jeho ostrý provoz tu začal podle vedoucí milevského odboru právních služeb, přestupků a kontroly Petry Burdové v dubnu.

Starosta Bernartic Pavel Souhrada zklidnění v dopravě potvrdil. „Řidiči vědí, že je úsekové měření neomylné a že jim pokutu nikdo neodpustí. Přesto se mě jedna paní z Milevska ptala, jestli máme čísla aut, která jsouz měření a pokutování vyjmutá. To bychom ale samozřejmě nepřipustili,“ dodal Pavel Souhrada.

Uvedl ale i to, že lidé, kteří bydlí na vjezdu do obce ve směru od Tábora, spokojení nejsou. Mezi ně patří například Miloslav Rubant: „Značka oznamující začáteka konec měření v obci je od nás hodně daleko a řidiči kolem nás často projíždějí stovkou. Je to teď horší, protože dřív tu policie měřívala rychlost.“ Dodal, že jsou tam podniky, ze kterých vyjíždějí auta a hrozí jim srážka s neukázněným řidičem.

Podle něj by bylo lepší, aby oznámení o měření bylo na každém vjezdu do obce. Tomu ale oponuje dopravní inženýr písecké policie Stanislav Grech: „Nemůžeme řidiče mást tím, že označíme místa měření jinde. Navíc Táborská ulice je široká. Jsou tam stavebně oddělené chodníky od silnice a dostatečné rozhledy.“ Dodal, že jinde jsou více riziková místa.

Úsekové měření v Bernarticích

Za první den zahájení zkušebního provozu úsekového měření překročilo povolenou rychlost 359 řidičů a za druhou půlku března celkem 1225 řidičů. Za duben jich nedodrželo rychlost 1258.