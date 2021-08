Expozice nabídne pohled na opravenou píseckou městskou plovárnu vybavenou moderní technologií využívání vody z Otavy nebo nově upravenou pěšinu ke Klášterským rybníkům. Lidé uvidí i snímky zachycující prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů, vodu v různých skupenstvích nebo ničivou povodeň v Praze v roce 2002.

„Jsem ráda, že se i v Písku představuje zajímavá výstava Voda a civilizace. Mohlo by se zdát, že my v srdci Evropy zatím nevnímáme tak citlivě dopady spojené s nedostatkem vody. Uplynulé suché roky ale jasně ukázaly, že se jedná o problém, který je třeba řešit globálně a týká se i nás. Proto se snažíme přistupovat k problematice pitné i užitkové vody ve městě mnohem důrazněji, než tomu bylo dříve. Věřím, že tato výstava bude pro obyvatele našeho krásného města nad řekou Otavou podnětem k zamyšlení nad tímto tématem a děkuji za ni,“ řekla starostka města Eva Vanžurová.

Kurátor a spoluautor výstavy Miroslav Bárta, prorektor Univerzity Karlovy, upozorňuje, že voda není tématem politiků, organizací ani zájmových skupin, ale je součástí života nás všech. „Výstava Voda a civilizace nemůže změnit svět. Může ale každého z nás inspirovat k tomu, aby o vodě skutečně přemýšlel a v rámci svých možností pro ni něco dělal. Můžeme přitom udělat mnohé – změnit naše chování, budovat, ne ničit. Je to na každém z nás,“ podotkl. Na základě současných trendů a dostupných vědeckých dat je podle něj prakticky jisté, že v důsledku zvyšování hladin moří a oceánů budou podstatné části států a někdy i celé státy zanikat. A to již v reálném čase do roku 2050, pokud zůstanou zachovány dosavadní trendy.