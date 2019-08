Selská jízda přijede v 9 hodin a pak bude položen věnec k hrobu Jana Cimbury. Dopoledne i odpoledne bude vyhrávat Malá Muzika Nauše Pepíka, na děti čekají dvě pohádky v podání divadla Studna a večer se uskuteční koncert kapely Hastrmani. V sobotu v 10 hodin Selská jízda předvede čtverylku a v 10.30 hodin začne pod hrází Podkostelního rybníka společné sečení sekáčů.

Na své si v sobotu přijdou i milovníci umění. Spolek přátel Putimi v zasedací místnosti obecního úřadu od 13 do 19 hodin připravil výstavu nazvanou Co by tomu řekl Cimbura? Svou tvorbu s hlavním tématem Putim zde představí členové Prácheňské umělecké besedy. Už od 15 hodin se zde uskuteční setkání s autory fotografií, obrazů, šperků, textilních objektů a keramiky s názvem Co ty na to Cimburo?