Podle starostky obce Evy Maruškové voda nepatrně klesla, což je pozitivní zpráva. „Před chvílí mi volali ze soutoku, že voda opadává. Hlavní je, že se hladina nezvyšuje a řeka odtéká. Bohužel stále prší, a tak nikdo neví, co to ještě udělá," shrnula situaci v pondělí ráno.

Během víkendu bylo třeba evakuovat kolem deseti ohrožených nemovitostí v blízkosti řeky. Všichni obyvatelé jsou v pořádku v náhradním bydlení. „Dvě rodiny požádaly o zajištění ubytování, ale nakonec i ony našly dočasný azyl u příbuzných či známých," poznamenala starostka.

Obytné části domů zatím odolávají. „Pouze v jednom domě přímo u řeky hasiči při poslední obhlídce oknem viděli, že už je louže v obýváku. Pravděpodobně tam voda prosakuje ze zahrady," konstatovala Eva Marušková. Obyvatelé se však zřejmě tak či tak ještě několik dní do svých domovů nevrátí, jelikož mají zaplavenou příjezdovou komunikaci.

close info Zdroj: Jana Kozáková zoom_in Putimská zoo je pod vodou.

Evakuovat se musela také oblíbená místní minizoo, resp. zvířata. „Všechna jsou v pořádku. My zatím v domě zůstáváme, jelikož nemáme zatopenou příjezdovou cestu," zmínila v neděli večer majitelka Jana Kozáková, která je velice vděčná za obrovskou podporu. „Je neuvěřitelné, kolik lidí mi volá, chce pomoct. Dává mi to sílu, když vím, že na to nejsem sama. Moc všem děkuji," říká s tím, že zatím pomoc není třeba, ale až se začne uklízet, ocení každou ruku navíc.

close info Zdroj: ČHMÚ zoom_in Předpovědní profil Blanice v Heřmani.

Blanice na měrném místě v Heřmani balancuje mezi druhým a třetím povodňovým stupněm. Během příštích dvou dnů by měla jít hladina ještě nahoru zhruba o 30 cm.