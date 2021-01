Zdroj: Deník

Obec proslavil především dobrý voják Švejk, který tu má i svojí sochu. Starostou Putimi je od roku 2010 Petr Matouš. Na co je za dobu svého působení nejvíce pyšný a jak vzpomíná na povodně? O tom bude následující rozhovor.

Jaké zajímavosti nám o Putimi prozradíte?

Petr Matouš: Spisovatel Jaroslav Hašek sem umístil část své knihy o vojáku Švejkovi, protože měl v nedalekých Ražicích dědečka, ke kterému jezdil a měl k tomuto místu vztah. Máme tady například filmovou četnickou stanici. Švejk má u nás i sochu. Ve spolupráci s krajem se na ní podařilo sehnat prostředky. Úmysl byl takový, aby to nebyl přímo filmový pan Hrušínský, ale knižní Švejk. Ta socha má léčebné schopnosti. Kdo se dotkne jeho boty, tak by mu to mělo pomoci s bolestmi kostí, revmatu a chorobami, se kterými se potýkal i sám Švejk. Na místním hřbitově je pak pohřben sedlák Jan Cimbura, hrdina románu, který napsal Jindřich Šimon Baar. Je tady i hrob Josefa Baara, což byl strýc. U místního kostela se pak nachází kostnice, kde jsou zřejmě uloženy tělesné pozůstatky vojáků, kteří padli ve válce o rakouské dědictví roku 1742.

V křesle starosty jste už přes deset let, můžete shrnout, co se vám za tu dobu povedlo?

V části za nádražím, kde je nová výstavba, jsme vybudovali novou komunikaci a zároveň vyřešili všechny sítě. Podařilo se nám obnovit veškeré veřejné osvětlení v obci, takže ho máme v podstatě nízkonákladové. Postupně rekonstruujeme komunikace. Loni jsme opravili silnice ve středu obce, to byla akce za 6 milionů korun. Podařilo se zdokumentovat zeleň a se jí snažíme ošetřit, aby tu s námi ještě dlouho vydržela.

Jaké další investice a akce máte ještě v plánu?

Podařilo se nám před několika lety získat budovu, která dříve fungovala jako přádelna. Naposledy tam byla chladírna a sklad pro uzeniny. Do budoucna bychom ji chtěli zrekonstruovat tak, aby se tam mohli přestěhovat naši hasiči. Budou tam mít zázemí a měly by tam vzniknout i jeden nebo dva byty. V rámci dobrovolného svazku obcí Blanicko-Otavského regionu se nám také podařilo získat dotaci na kompostéry. Takže sto občanů Putimi bude mít šanci získat kompostér s tím, že zaplatí jen 15 procent jeho ceny.

Obcí se třikrát prohnaly povodně, jak na tato období vzpomínáte?

První a největší byly v roce 2002, další v roce 2009 a poslední 2013. Pro všechny bylo spojující to, že když občany postihla taková katastrofa, tak pro mě byla obrovským povzbuzením solidarita a zájem lidí z celé republiky, ta nezištná pomoc, která nám byla nabízena ze strany obcí, měst a dobrovolných sborů hasičů. Povodně sem přicházejí proto, že Putim se nachází v těsné blízkosti soutoku řeky Blanice s Otavou. V minulosti byla zadávána řada studií, které měly najít řešení, aby se povodním předešlo. Ale vzhledem ke krajinné situaci to bohužel nejde. V obci je i pamětní kámen z nejhorších povodní v roce 2002.

Jak do života v obci zasáhl koronavirus?

Rušily se plesy, myslivecký s bohatou tombolou bývá vyhlášený, stejně tak hasičský ples, v březnu míváme MDŽ, to byla loni poslední akce, která se dělala. Pro děti také děláme spoustu akcí, rybáři pro ně pořádají soutěže, máme tu setkávání harmonikářů, v květnu bývá i turistický pochod Švejkova padesátka a na konci srpna pak putimské Švejkovy slavnosti.