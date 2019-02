Lokalitu u obchodu Vzor čekají už letos zásadní změny, a to od Nádražní ulice. Město tu opraví schodiště a chodníky i vysází novou zeleň. Více než o letošních pracích ale zastupitelé diskutovali o budoucnosti. O veřejných toaletách, které by tu mohly přibýt příští rok v rámci další etapy.

„U Vzoru je potřeba všechno opravit, ale nepochopila jsem jednu věc, veřejné WC. Máme jedno ve městě na autobusovém nádraží. Peníze by měly jít jinam," konstatovala zastupitelka Marie Polívková.



Vlasta Machartová vysvětlila, že jsou tu toalety potřebné. „Chtějí je tu obyvatelé, kteří se v oblasti pohybují a chodí sem nakupovat. Převážná část jsou důchodci ze starého sídliště, a jak známo, starší člověk má určité problémy a těžko bude běhat na náměstí na jedny veřejné záchodky," reagovala zastupitelka Machartová. „Jestliže chceme patřit ke kulturním národům, toalety jsou samozřejmostí. Nediskutovala bych o nich," dodala Machartová.



Podle Miroslava Doubka není takový problém WC vybudovat, ale provozovat ho. Přimlouval se proto, aby posoudili, na kolik jsou tu toalety potřebné. „Jedná se o sídlištní samoobsluhu a většina zákazníků je z okruhu tři sta metrů," poznamenal Miroslav Doubek.



Letošní úpravy na rekonstrukci lokality budou stát 850 tisíc korun. Podle vedoucí odboru životního prostředí Andrey Rucké město zbourá část schodiště, která je nyní zavřená. Na druhé části pak vznikne pozvolný bezbariérový přístup.



Starosta Zdeněk Herout připomněl, že bezbariérový vstup není pouze pro vozíčkáře. „Ale i zdravotně znevýhodněné, starší 70 let, lidi napadené náhlým atakem nemoci a rodiny s dětmi a s kočárky. To je 47 procent občanů dnešní společnosti. Je to statisticky doloženo," upozornil starosta.



V lokalitě bude letos také město obnovovat teplovod ze směru z ulice J. A. Komenského. „Je důležité si uvědomit, že ho můžeme opravovat jen v době odstávky topného systému, což je v létě," připomněl místostarosta Martin Třeštík a dodal, že další úprava prostranství by se právě týkala části od ulice J. A. Komenského.



Město v lokalitě chystá ještě jednu novinku. Umístí sem bronzovou sochu, kterou dostalo od sochaře Břetislava Bendy (1897 – 1983). „Přál si, aby byla někde na veřejnosti. To se do této doby nestalo. Pravděpodobně po spolupráci s městskou architektkou se nám to podaří splnit a měla by stát proti poště," řekl Martin Třeštík.



Obnova lokality Vzor ani oprava teplovodu nebyla zahrnuta do letošního rozpočtu. Díky středečnímu souhlasu zastupitelů ale město může práce udělat ještě letos.



Podle zastupitelky Ivany Stráské je důležité o konečné podobě úprav ještě vést diskuzi. „Určitě by do ní měli být zapojeni zastupitelé, naše komise a obyvatelé," zdůraznila Ivana Stráská.



Projekt kromě rekonstrukce a zúžení schodiště počítá také s rozšířením zeleně, zúžením chodníku podél drogerie, úpravou parkovacích stání na západní straně budovy drogerie, s obnovou dlažby či s odstraněním zídky proti vstupu do drogerie.



Cílem je území zatraktivnit a také zlepšit jeho bezbariérovost.