Špačky v půl osmé ráno pozoroval Vlastimil Machart z Horní Stropnice. „V pátek seděli před domem na ořechu špačci a prozpěvovali si. Loni jsem zkrmil čtyřicet kilo semínek slunečnice, letos pět. To je tedy málo,“ podivil se muž, který podotkl, že letos se ptáci určitě vrátili z teplých krajů dříve.

Nezvyklé chování ptáků vysvětluje ornitolog Jiří Šebestián z Prácheňského muzea v Písku. „Jak stoupá průměrná teplota a obecně zimy jsou čím dál teplejší, více ptáků má tendenci měnit chování a nějak se s tím vyrovnávají. Ti, co normálně odlétali do teplých krajin, už neodlétají nebo odlétají na kratší vzdálenost,“ domnívá se ornitolog.

Vysvětluje, že ptáci, kteří odlétají třeba jen na jih Evropy, tady vnímají teplotní změny a přilétají častěji dříve. „Rehek domácí tu například zůstane až do prosince, a když se povede zima, ve které nedojde k pořádnému mrazu a sněhu, tak tu zůstává přes celou zimu. Když je velký mráz, rehek odtáhne až v prosinci,“ uvažuje a poukazuje i na chování pěnice černohlavé. „Začali létat do Británie, tam totiž moc nemrzne. Část této populace zimuje na jihu Evropy, takže nevíme, jak to s pěnicemi dopadne, zda nebudou třeba všechny létat do Británie,“ zamýšlí se odborník.

Přílet ptáků vnímal letos o 14 dní dříve. „Jsou tu první čejky, husy, skřivani. Ti jinak přilétají v půlce února, letos přiletěli na konci ledna. Všichni tito ptáci zimují v Evropě. Dálkoví migranti však přilétají později,“ míní ornitolog Jiří Šebestián.

Nyní na jihu Čech můžeme podle něho vidět i zimní hosty. „Můžeme tu spatřit úžasný mix ptactva, protože tu zůstávají zimní hosté, kteří k nám do teplých krajin létají třeba z Norska, Švédska, Finska. To je brkoslav severní, pěnkava jikavec,“ vyjmenoval ornitolog.

HAVRANI UŽ NEMIZÍ

Ornitolog z Jihočeské univerzity Petr Veselý ze svého pozorování ví, že špačci chodí na krmítka jen výjimečně. „Většina krmítek je obsazena sýkorkami. Kosi i špačci, když neleží na zemi sněhová pokrývka, nemají problém sehnat si potravu. Tyto druhy odlétají jenom tam, kde přes zimu není sníh, tedy například do Německa nebo Itálie. Podobné počasí je už i u nás,“ vysvětluje, proč se u nás různí ptáci čím dál více drží.

V Budějovicích přes zimu zůstávají nově i havrani. „Havran vždy odlétal do Francie. A teď tady zůstávají. K nim přilétají havrani ze severu a přes zimu tady máme tisíce havranů. Naši havrani na zimu běžně odlétali,“ zamýšlí se, proč je v krajském městě tolik havranů.

V Budějovicích se v listopadu pohyboval u Globusu čáp z Čejkovic, ten s rodiči do teplých krajin na podzim neodletěl. Teď ho ale ornitologové nevídají, takže je prý zřejmě pryč.