Chcete přilepšit přes zimu ptáčkům? A víte, co jim nasypat do krmítka? Pokud si nejste jistí, inspirací může být krmítko Záchranné stanice živočichů v Makově, které je možné sledovat online.

Krmítko v Makově si oblíbili nejen ptáci, ale i jiná zvířata. | Video: Online přenos z Makova

Především během ledna a února bojují ptáci s nedostatkem potravy, a tak je důležité jim pomoci. V první řadě je třeba připravit vhodné a dobře umístěné krmítko. Mělo by být zastřešené, aby se krmení nezmáčelo. Důležité je také uklízet odhozené slupky a nepořádek pod krmítkem. Je to prevence proti hnití a šíření nemocí, jak upozorňuje vedoucí záchranné stanice Libor Šejna. „V Makově každý týden zem pod krmítkem důkladně dezinfikujeme,“ podotkl s tím, že lepší je také nedávat krmítko plné, aby se zbytečně krmení nevyhazovalo ven.

Zachráněný čáp, který se chytil do želez a pak měl protézu, je po smrti

Co je správné menu pro ptactvo? Slunečnice, ořechy, kukuřice, jeřabina a obilí. „Nikdy nekrmte mokrým nebo plesnivým pečivem ani ničím jiným,“ apeluje vedoucí stanice. Pokud do krmítka delší dobu nepřilétá žádný strávník, vysvětlení je podle něj téměř vždy stejné - v blízkosti krmítka loví krahujec obecný.

Makovská záchranná stanice provozuje oblíbené online přenosy už řadu let. Sledují je lidé po celém světě. Aktuálně má celkem tři webkamery, z nichž jedna míří právě na krmítko. V jeho okolí je podle informací stanice možné sledovat celkem 52 druhů zvířat. Jsou jimi různé druhy ptáků jako bažant, červenka, dlask, hýl, kos, sýkory, čápi, volavky, sojka, strakapoud i žluna, ale často se ukáže také veverka nebo srnka.

Milujete zimní krmítka? Dejte pozor na tři chyby, které mohou ptáky zahubit

Krmítko je přes zimu nejsledovanější ze všech přenosů. V jeden okamžik na něj kouká třeba i 500 lidí. Na jaře pak vystřídá krmítko hnízdění čápů, o což je také obrovský zájem. Makovská stanice je v Čechách zřejmě jediná, která podobné online sledování ptactva zajišťuje. „Záchrana zvířat je jen polovina naší práce. Ta druhá je výchova, a to především dětí. Velice mě těší zpětná vazba, kterou mám například od učitelek ve školce či na prvním stupni základní školy, které se žáky sledují online přenos a učí je rozpoznávat různé druhy ptáků,“ nastiňuje hlavní smysl online přenosů. „Byl bych vážně rád, kdyby šlo oficiální cestou nabídnout to do všech školek v republice a ještě tím zvýšit náš dosah tam, kam má hlavně směřovat,“ doplnil Libor Šejna.

Trvalý provoz záchranné stanice živočichů i samotné zajištění přenosu webkamerou je finančně velmi náročné, proto je možné Makov průběžně finančně podporovat. Veškeré informace najdete na webových stránkách stanice. Do makovského krmítka můžete nahlédnout zde.