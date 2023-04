Užší spolupráce mezi krajem, českobudějovickou nemocnicí a Dětskou psychiatrickou nemocnicí (DPN) Opařany je klíčem k fungující psychiatrické péči o děti. Díky tomu se podařilo přivést do Opařan na Táborsku lékařské odborníky a další v brzké době přibydou.

Místo zániku čeká nemocnici v Opařanech další rozvoj. Potřebuje ale lékaře. | Foto: Deník/Jiří Dintar

Podle mluvčího Jihočeského kraje Davida Hocke se totiž českobudějovické nemocnici podařilo získat akreditaci na vzdělávání lékařů oboru dětské psychiatrie. Zbývá už jen vybudovat zde důstojné zázemí pro odborný zdravotnický personál i pacienty. Uvedl to hejtman Martin Kuba na tiskové konferenci, která se konala v úterý 4. dubna. Dodal zároveň, že v nemocnici by kraj rád vybudoval prostor s dvaceti akutními lůžky pro dětské psychiatrické pacienty za bezmála 120 milionů korun.

„Ukazuje se, že zrušit Opařany by byla obrovská chyba. V současnosti tam zdravotníci poskytují špičkovou péči, a to tak špičkovou, že podle mého naprosto neodpovídá prostorům, ve kterých se poskytuje. A stejně jako my jsme připraveni vybudovat v českobudějovické nemocnici pro pacienty nový pavilon, tak ministerstvo by podle mě mělo přistoupit k razantní modernizaci Opařan,“ uvedl hejtman Martin Kuba a ubezpečil, že v tomto duchu bude informovat premiéra Petra Fialu.

Psychiatrická nemocnice Opařany úspěšně bojuje se sebepoškozováním dětí

"Když přijmete absolventa a má začít vzdělávání, tak ho potom prakticky 22 měsíců nevidíte, protože musí podstoupit stáže na dospělé psychiatrii a na různých somatických odděleních. Takže pro nás je velmi důležité, že jsme navázali spolupráci s českobudějovickou nemocnicí, která tyto stáže poskytuje," sdělil ředitel opařanské nemocnice Michal Goetz a pro ilustraci dodal, že začátku roku 2022 v Opařanech pracovala jen jedna lékařka. Dnes zde podle jeho slov v různých typech úvazků pracuje deset psychiatrů a další čtyři nastoupí v brzké době.

Jak David Hocke dále informoval, absolventi lékařské fakulty nyní mohou odborné vzdělání po studiu v oboru dětské psychiatrie získat z velké části na jihu Čech, když jim jej zajistí ve spolupráci českobudějovická nemocnice a DPN Opařany.

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany získala akreditaci pro vzdělávání

Podle ředitele českobudějovické nemocnice Michala Šnorka se nyní pro zájemce o vzdělávání v oboru dětské psychiatrie na jihu Čech celý proces výrazně usnadnil. "Dříve prakticky vše probíhalo na půdě fakultních nemocnic. Nyní se jedna třetina odehrává u nás a dvě třetiny v Opařanech," zmínil.

Nemocnici v Opařanech kvůli nedostatku kvalifikovaného personálu hrozil v minulosti zánik. Před Goetzovým příchodem v DPN pracovaly jen dvě atestované dětské psychiatričky a obě na konci roku 2021 odcházely do důchodu.