BEN

BEN.Zdroj: Archiv útulku

Menší kříženec, který je trochu dominantnější. Soužití s jiným psem by se muselo vyzkoušet. Miluje procházky a chtěl by běhat i navolno, ale nechce se mu moc poslouchat, takže do té doby, než zvládne přivolání, bude moci běhat jen v uzavřených prostorech. Velmi rád se mazlí a nechává se drbat.