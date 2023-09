V současné době poskytuje Útulek pro opuštěné a nalezené psy měst Strakonice a Písek azyl sedmnácti pejskům. Pro některé je to přestupní stanice k novým rodinám, pro jiné však spíš nový domov.

Aktuální osídlení psího útulku ve Strakonicích. | Video: Lucie Kotrbová

Obecně platí, že malým plemenům se daří rychle najít nový domov. U větších psů je to složitější. Těch je v útulku převaha, jak potvrzuje vedoucí Jitka Zdychyncová. „Máme tady hlavně velká plemena, to platí dlouhodobě. Pokud se navíc jedná o starší pejsky, kteří mají zdravotní nebo psychický problém, zůstávají tady i několik let," poznamenala s tím, že pro některé už útulek zůstává jejich domovem.

Nejrychleji se daří najít domov malým, mladým a zdravým psům. Štěňata už se sem ale dnes dostanou minimálně. „Když se podíváte na inzertní weby, zjistíte, že dnes se prodávají už i kříženci. Od covidu je obecně málo šťěňátek a jdou na odbyt. Lidé tedy ví, že je prodají," míní Jitka Zdychyncová a připomíná dobu před lety, kdy před branami útulku nacházeli krabice s celými vrhy štěňat. To už se dnes nestává.

Průměrně bývá obsazenost v útulku 18 až 20 psů. Pokud to kapacita dovolí, nabízí zařízení i hotelové služby, tedy krátkodobé placené ubytování pro psy, kteří mají majitele. „Stává se poměrně často, že volají lidé s tím, že zdědili pejska, kterému zemřel páníček. My jim nabízíme pomoc s hledáním nového domova prostřednictvím naší inzerce, ale ubytovat psa nemůžeme. Maximálně si mohou zaplatit krátkodobý pobyt v našem hotelu, pokud je kapacita," uvedla vedoucí útulku.

Už delší dobu platí, že psů se do útulku dostane méně než před lety. „Zatímco před patnácti lety jsme přijímali 250 psů ročně, dnes je to kolem stovky," zmínila vedoucí. Převážná část psů je už dnes čipovaná. Problém je v tom, že čipy nejsou většinou registrované. S hledáním majitelů zatoulaných psů dnes pomáhají také sociální sítě, proto se do útulku ani všichni nedostanou.

Práce v útulku je fyzicky i psychicky náročná. Často se sem dostanou zvířata v zanedbaném stavu a ne vždy se je podaří dát úplně dohromady a najít jim milující rodinu. O to víc pak těší šťastné konce. O jeden takový se vedoucí útulku podělila. Loni v létě sem přivezli kavkazského pasteveckého psa v zuboženém stavu. „Byl extrémně hubený, neměl půlku srsti, zablešený, nemohl téměř chodit, špatně vstával… Popravdě jsme moc nedoufali, že to přežije. Byl to moc hodný pes," líčí Jitka Zdychyncová s tím, že ho začali dávat dohromady. Postupně se začal lepšit. „Naočkovali jsme ho, dali čip. Jak zjistil, že jsme na něj hodní, začal se čím dál víc lísat," pokračuje.

Za tři čtvrtě roku z něj byl zase krásný, obrovský pes, který mohl jít do adopce. „Vzala si ho paní z Aše, která už od nás jednoho pejska měla. Má dvě dcery na základní škole, které mu čtou pohádky na dobrou noc a je to jejich mazlík. Jsme pořád v kontaktu a vidíme, že se pes má skvěle. Kdyby takovou rodinu našli všichni, byla by naše práce o moc lepší," uzavírá Jitka Zdychyncová.