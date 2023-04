Klára Marková z Písku v tom má jasno: „Je pravda, že zvyšování cen bylo v poslední době hodně citelné. Bylo potřeba upravit některé zvyklosti a člověk musí více přemýšlet, co je důležité a co si může odpustit. Pejsci ale nic z toho nevnímají a mě by ani nenapadlo je kvůli dnešní situaci nějak omezovat na krmivu.“ A ještě, než pokračovala v nákupu pytle oblíbených granulí pro své dva čtyřnohé společníky, navázala na svou předchozí myšlenku: „O tom, co svým psům kupuji, se radím s veterinářem. Za jeden měsíc utratím za základní krmivo asi 1500 korun. Oproti dřívějšku je to přibližně desetiprocentní navýšení, což je v kontextu toho, co potřebujeme my lidé, naprosto zanedbatelné. Zatím vůbec nepřemýšlím nad tím, že bych něco měnila. A kdybych musela, krmivo by bylo až to poslední.“