Iva Volková svou práci bere jako poslání a poznamenané tvory jako svou rodinu, loni oslavila krásné kulaté jubileum a díky zisku z prodeje své knihy Příběhy statečných navíc podporuje i ostatní útulky. V rozhovoru pro Deník přiblížila svůj příběh, i některé smutné osudy psích přátel. Loni na Vánoce zažila i malý zázrak.

Jak byste přiblížila svou osobu, a to čím se zabýváte?

Jsem blázen do psů, a mezi týranými pejsky jsem našla smysl života, či svoje životní poslání. Rafael totiž není klasický psí útulek, ale specializuji se na zbědovaná zvířata. Ubožáčky, kteří nemají v klasických útulcích šanci přežít, nikdo tam na ně nemá dostatek času věnovat jim speciální péči, kterou potřebují.

Kdy útulek Rafael vznikl a jak jste přišla na jeho název?

Založila jsem ho 20. listopadu 2013, letos to bude tedy 10 let. Jsem hodně duchovně založená, věřím vesmíru, že se vše děje, tak jak má. Nejde o žádné náboženství. Dlouho jsem nad názvem přemýšlela a přišel mi na mysl archanděl Rafael. (pozn. redakce Jde o léčitele, z hebrejštiny ten, který léčí lidi a zvířata.) Jsme celým názvem Rafael - první dočasný domov pro týrané psy – terapie, léčení a osvěta, obecně prospěšná společnost. Byli jsme opravdu první v celé republice.

Kolik vám po dobu provozu prošlo rukama pejsků?

Celkem 130 psů, z toho 41 staroušků, nemohoucích, zbědovaných jsme vyprovodili v náručí za duhový most (pozn. redakce nepodařilo se zachránit, bohužel zemřeli), devět jich máme v péči v současné době, zbylých 80 odešlo do nových domovů. Někdo řekne, že je to málo, ale ti pejsci se tu několik měsíců i let léčí, někteří jsou tu na dožití.

Ochránkyně nabízejí týraným psům masáže i psychoterapii

Jak se k vám zvířata dostanou?

Spolupracuji také s veterinární správou, ale převážně se mi ozývají osvědčené kontakty. Jsem známá po celé republice, tak mi volají různí lidé z oboru, když se rozhodnu přijmout pejska, ještě sháním odvoz. Denně mám i pět až šest žádostí, musím vybírat opravdu závažné případy. Neberu ani pejsky ze zahraničí, nemohu spasit celý svět. Snažím se o lokální práci, jen u nás v Čechách.

Jak dlouho trvá léčení psů?

Vše je o věku, i konkrétním případu. Mladí pejsci se oklepou v období několika týdnu až půl roka, sice jsou zrazení, bojí se lidí, ale důvěru si postupně lze získat. Jsou mladí a zvládnou to v pohodě, ale ti nebozí staroušci, jsou vděční za všechno. Nechávám si je na dožití, aby mohli v klidu odejít. Trvá to i roky, než se jejich duše zhojí. Jejich osudy a příběhy jsou tak strašné, že si říkám, kam to lidstvo postupně spěje.

Pamatujete si všechny své svěřence?

Samozřejmě vzpomínám na všechny, co odešli. Stále je mám před očima, milovala jsem je. Než jdu večer spát, tak na ně myslím a povídám si s nimi. Jejich tělíčka nechávám spalovat ve zvířecím krematoriu v Praze, které mi vždy odešle i urnu s popelem včetně videa z obřadu. Ačkoliv posílají záznam z kremace, nikdy jsem nenašla sílu se na něj podívat.

KVÍZ: Znáte park Šumava? Zkuste si test o horách, jezerech i památkách

Napsala jste knížku Příběhy statečných, abyste mohla pomáhat dál?

Ano, bohužel už není k dispozici, ale vydělala milion a 170 tisíc korun, z transparentního účtu jsem tak mohla pomoci dalším útulkům s úhradou závažných operací u těžkých případů, které sama vybírám. Vše je třeba doložit fakturou za provedený veterinární úkon. Na naše účty lze stále přispívat formou trvalých příkazů, či DMS. Díky dobrým lidem pomáháme dál nejen na jihu Čech.

Jaké jsou podmínky přijetí psa, jaká je definice týraný pes?

To je dobrá otázka. Týraný pes může být mlácený, podvyživený, s dlouhodobě neošetřenými zraněnými typu hnisavých boláků. Mívají také přerostlé drápy, blechy, infekční choroby přenosné na člověka. Většinou jde opravdu o zdevastované tělo i duši. Často po přijetí nechodí, jen leží.

Můžete připomenout nějaký nejhorší případ, s kterým jste se setkala?

Není jeden nejhorší, jsou jich desítky. Jeden z posledních byl Ardík, který byl z nejmenovaného útulku. Šlo o nádherného křížence zlatého retrívra. Krásný pes, bohužel se špatným osudem, kdysi mu nějaký pes prokousl tlamu, dost se zanedbala péče, až tak, že se mu celá hlava dostalo do šílené infekce. Na CT mu veterinář zjistil zasažení až čtyři centimetry od mozku, operace už nebyla možná. Neviděla jsem nikdy takové množství hnisu, měl v podstatě obrovské díry mezi ušima, nosem a tlamou. Kromě hnisu tam měl kusy odumřelé tkáně, tekla mu ze všech otvorů v obličeji i krev, pět měsíců jsme bojovali o jeho život. Bohužel i bez veškerou naši snahu v červenci zemřel.

Celý příběh Arda i s fotkami najdete zde: https://www.rafael-ops.cz/blog/ardy

Máte naopak i hezký, pozitivní příběh s dobrých koncem?

Tak to je náš Matyášek, vánoční zázrak. Kdy 25. prosince se po týdnech sebeobrany sám odvážil ke mně přijít a skočil mi do náruče. To byl tak vystresovaný pejsek, že jsme k němu museli chodit obaleni matrací na nohách a v odchytových rukavicích. Strašně se bál a chtěl nás pokousat. Podobně to máme s Beníkem, handicapovaným německým ovčákem bez nohy a ocasu (na snímcích), tři roky jsme na to čekali, než přijde mezi nás, když je tu více cizích lidí. Na Boží hod dokonce vkročil i dovnitř chaloupky, kam nikdy předtím nepřišel.

Příběhy Matyáše a Bena:

https://www.rafael-ops.cz/blog/nas-novy-sverenec-matyas

https://www.rafael-ops.cz/blog/ben-v

Jako Místo zločinu České Budějovice. Ujížděli s bankomatem uvázaným na laně

Máte nějaké svěřence aktuálně k adopci?

Jde o dva malé uštěkané křížence, pravděpodobně Jack Russell teriéra, či pinče, Jasmínka a Rozmarýnka, kteří pochází z Vražné v Moravskoslezském kraji a v péči je máme asi čtyři měsíce. Šlo o kauzu asi třiceti týraných pejsků z množírny. Jejich majitel se o ně nestaral, množili se mezi sebou, navíc mezi ně házel petardy, takže jsou citliví na každý vyšší tón. Pejskům je něco málo přes rok, byli na tom velmi psychicky špatně, navíc byli strašně podvyživení. My jsme je tu dali do výborné formy a rádi bychom jim našli nové páníčky. Pejsky nedáme jen tak někomu, hledáme opravdu správnou rodinu. Většinou si vybírá pes i já společně. Může jít i o několik návštěv a posléze vyžaduji i zpětnou vazbu, je to moje rodina.

Více o adopci uvedených psů: https://www.rafael-ops.cz/adopce

Jak se s týranými psy pracuje, jaké používáte praktiky?

Co se týče rehabilitací, děláme speciální masáže, elektropunkturu, magnetoterapii, máme speciální vířivou vanu, pracujeme s aromaterapií, bylinkami, používáme biolampu s infračerveným zářením na bolest a záněty. Míchám také Bachovy květové esence, či používám konopné produkty jako masti, kapky a třeba i preparáty z léčivých hub.

Trápí vás něco? Jak vám mohou lidé kromě finančních příspěvků pomoci?

Aktuálně mám problém s automobilem, kterým jezdíme na veterinární vyšetření, vozím s ním ale i dřevo a brikety na topení, či krmivo. Aktuálně mám vyhlídnutý novější vůz Volkswagen Teddy, který se mi snad podaří do 14 dnů pořídit. Měli bychom tak konečně získat spolehlivý dopravní prostředek. Auto mít musíme, nevíme dne, ani hodiny, a proto jsme rádi za každý příspěvek na transparentní účet. Materiálních darů jako granulí, konzerv, dek a podobně máme díky dobrým lidem dostatek. Hodil by se nám ale někdo šikovný, ochotný pracovat na dohodu o provedení práce, který by nám pomohl například odklízet napadaný sníh, sekat trávu, dřevo a realizovat drobné opravy a udržovací práce. Dobrovolníci na venčení v současnosti nejsou také třeba, máme tu nyní totiž samé pejsky, kteří se bojí lidí.

Čísla transparentních účtů útulku Rafael podle účelu:



Příspěvky na provoz útulku (veterinární ošetření, léky, energie a další náklady): 2200502362/2010 (pohyb na účtu lze sledovat zde https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2200502362)



Jednorázové dary od nadací a firem, které nejsou součástí veřejné sbírky: 2500762609/2010



Ivino otevřené srdce psům (účet sloužící na financování nákladných operací pro registrované útulky v ČR): 2701499413/2010



Více o útulku a příbězích pejsků najdete na sociální síti Rafael o.p.s., či na webu: zde.





Dárcovské DMS



- jednorázové – DMS mezera Rafael mezera 30, nebo 60, nebo 90 na číslo 87 777

- trvalé – TRV mezera Rafael mezera 30, nebo 60, nebo 90 na číslo 87 777