Milevsko – Rok 1918 – konec i začátek je název výstavy, kterou připravilo Milevské muzeum při příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa.

Výstava je rozdělena na dvě části – jedna patří ženám a druhá mužům. Ta pro muže je převážně zaměřená na 1. světovou válku a její konec. Unikátním exponátem, který si Milevské muzeum vypůjčilo od Muzea Jindřichohradecka, je italský samopal Villar Perosa M 1915, ráže 9 mm Glisenti (na snímku).



„Jedná se o první samopal na světě. Je to zbraň, která byla nesena v ruce nebo zavěšena na zvláštních kožených popruzích. To u dosavadních těžkých kulometů umístěných napevno v zákopech nebylo možné,“ vysvětlil ředitel Milevského muzea Vladimír Šindelář.



Dodal, že dvouhlavňový samopal byl původně určený pro letadla, ale díky jeho lehké váze ho využila pěchota. Dochovalo se jich jen několik, protože za 2. světové války jich byla většina zabavena wehrmachtem. Zajímavostí tu ale pro pány mají mnohem více.



Dámy se mohou těšit jak na dobové klobouky, šaty a jehlice do vlasů, tak i na porcelán a další zajímavosti. Mnohé exponáty zapůjčilai sběratelka Milena Drtinová. Nechybí tu třeba ani první gramofonové desky. Výstava je otevřená až do 2. září.