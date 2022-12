„Tankování LNG je stejné jako klasické,“ popsal přímo na místě Tomáš Pernis, mluvčí GasNet, největšího českého distributora plynu. „Jiné je to jenom v tom, že jde o zkapalněný zemní plyn. Je tu několik odlišností, nicméně tankování je jednoduché a bezpečné jako u dieselového motoru. Šoféři předtím procházejí školením, které je zaměřené na bezpečnost.“ Společnost GasNet v současnosti ve svém portfoliu disponuje 135 LNG tahači v České republice. „Jsou to automobily společností, jako například DHL, také budějovický Budvar vlastní tahač na LNG,“ doplnil Tomáš Pernis. „Loni při prodeji LNG se ušetřilo na emisích 1049 tun CO2, ekologický přínos je tedy velmi zásadní.“

Mezi průkopníky LNG patří právě přepravní společnost Giomir v Kaplici Nádraží, která provozuje své LNG kamiony pro přepravu sypkých materiálů. „Ekologie nám není lhostejná, vždy jsme dbali na to, abychom se posunovali k technologiím, co nejšetrnějším k přírodě a životnímu prostředí,“ řekla Kamila Smudková, jednatelka firem Giomir, s.r.o., a sousední Egal, s. r. o., které mají společného majitele. „Proto při pořizování nových aut padlo rozhodnutí, že pořídíme automobily na plyn. První auto jsme pořídili před dvěma roky. Jelikož se osvědčilo, tak jsme v dalším roce objednali šest nových aut, z nichž nám Iveco zatím dodalo čtyři. Jsme s jejich provozem spokojeni. Auta jsou tichá, šetrnější k životnímu prostředí. To je pro nás důležité i navzdory tomu, co se kolem děje, kdy cena plynu vylétla do nesmyslných výšek, takže to vůbec nebylo jednoduché. Věříme však, že tato cesta má smysl. Navíc vše směřuje k bioLNG, což znamená, že se bude zkapalňovat plyn z biostanic.“ Výhodou je, že z LNG na bioLNG lze přejít prakticky okamžitě.

Kaplice Nádraží se v budoucnu stane pro šoféry kamionů významným místem i z jiného důvodu. „Plánujeme tu postupně vytvořit truck park,“ prozradila plány společností Giomir a Egal Kamila Smudková. „Přemýšleli jsme, jak využít velký prostor našeho areálu. Leží u E55 a kousek od budoucí dálnice, sjezd z ní bude odtud vzdušnou čarou asi kilometr. Víme, s jakými problémy se řidiči tahačů na svých cestách potýkají. Rozhodli jsme se proto vybudovat tady důstojné zázemí pro řidiče. Vznikne tu parkování, v této budově motel, bistro. Měla by tu být myčka, rampa na odstraňování sněhu, ty také nikde nejsou. A první veřejnou službou, kterou již nabízíme, je právě plnicí stanice LNG.“

Nedávno byla v Evropě otevřena 600. plnicí stanice LNG. „Kaplice je důkazem, že jejich počet dál roste,“ řekl Filip Dostál, Head of Business Development skupiny GasNet. „U nás by jich mělo být do roku 2030 minimálně 30.“