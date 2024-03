V Milevsku se poslední únorový den otevřela první prodejna na Písecku s nonstop provozem. V pondělí 4. března pak začala fungovat také obnovená prodejna v Ostrovcích, kde se tento režim též zvažuje.

V Milevsku funguje první nonstop prodejna. V Ostrovcích se otevřel obchod po rekonstrukci. | Foto: Se souhlasem Jednoty Milevsko

Dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. První obchod na Písecku bude otevřen nonstop. Prodejna COOP v ulici Pod Stadionem v Milevsku přivítala první zákazníky ve čtvrtek 29. února a od té doby je zde možné nakoupit kdykoli.

Podle předsedy spotřebního družstva Jednota v Milevsku Miroslava Bočana se zde během prvních čtyř dní uskutečnilo kolem sedmdesáti nákupů. „Většina lidí přijde přes den nebo nejdéle do večerních hodin, ale zaznamenali jsme i popůlnoční či brzké ranní návštěvy,“ okomentoval první nákupy v Milevsku, kde funguje prodejna v tzv. hybridním režimu. To znamená, že ve standardní otevírací době obslouží zákazníky klasicky personál a po jejím skončení, tedy v noci a o víkendech či svátcích, si budou moct nakoupit sami. Potřebují k tomu jen platební kartu, bankovní identitu a speciální aplikaci v mobilním telefonu.

V třeboňské prodejně Trefa nakoupíte po celý rok, ve dne i v noci

Prodejny s nonstop provozem jsou trendem, který se rozrůstá. Na vesnicích jsou dnes obchody těžko udržitelné a toto je cesta, kterou mohou obce jít. Největší náklady jsou podle Miroslava Bočana ty mzdové. „Pokud budeme donekonečna omezovat provozní dobu, nic to neřeší. Lidé si potřebují nakoupit v různé denní i večerní hodiny nebo o víkendu,“ zmínil s tím, že většina prodejen dokáže sotva “uživit“ jednoho zaměstnance a otevírací doba tomu pak musí odpovídat.

Příkladem vesnice, kde se snaží obchod pro lidi udržet, je Ostrovec. V pondělí 4. března zde otevřela Jednota Milevsko za podpory místního obecního úřadu prodejnu, která byla od konce prosince zavřená. Majitelem prostor je obec, která je kompletně zrekonstruovala. „V Ostrovcích je skvělá spolupráce, obec vážně chce pro obyvatele obchod zachovat,“ podotkl předseda Jednoty Milevsko a prozradil, že i tady se do budoucna zvažuje nonstop provoz. Stejný záměr je podle jeho slov v jednání i v několika dalších obcích. Podnět většinou vychází právě ze strany obce.

Zloději v pasti. Unikátní samoobslužnou prodejnu Coop hlídá umělá inteligence

Pro vstup do nonstop prodejny potřebuje zákazník aplikaci DoKapsy v mobilním telefonu a aktivovanou bankovní identitu. Tímto se při vstupu do prodejny každý zákazník jednoznačně identifikuje a prodejce tak získává přehled o pohybu v zabezpečeném prostoru. Dvojitý vstup do obchodu vpouští pouze prověřené osoby. Součástí je i pokročilý kamerový systém se záznamem celého prodejního prostoru. Na závěr svého nákupu přistoupí zákazník k automatické pokladně a načte jednotlivé položky. Platba je možná pouze pomocí platební karty. Po ověření platby s pomocí mobilní aplikace se zákazníkovi opět otevřou vstupní dveře a může prodejnu opustit. V případě jakýchkoliv potíží s nákupem je k dispozici telefonní asistent.