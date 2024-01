Děvčátko měřilo 50 centimetrů a vážilo 3 550 gramů. „Nebylo úplně jednoduché sehnat o silvestrovské noci někoho, kdo by nás odvezl do porodnice,“ vzpomíná s úsměvem šťastná maminka. Všechno ale dobře dopadlo, před půlnocí dorazila do porodnice a Amélie přišla na svět zhruba za hodinu – za zvuků petard a v doprovodu ohňostrojů. „To člověk nevymyslí,“ podotkla Karolína Voráčková. Amélie je její první dítě a zatím je podle jejích slov moc hodná. „Hodně spí, i na jídlo ji musím budit,“ prozradila. Už ve čtvrtek 4. ledna by měly jít obě domů.