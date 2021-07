"Výtvarně navazuje na téma Cesta drahokamů, proto se mezi překážkami nachází například důlní stezka nebo překážka nazvaná krystaly. Barvy jednotlivých prvků jsou voleny tak, aby ladily s přilehlým lesním hřištěm a s krystalovým domečkem,“ popsala Věra Samková z odboru investic a rozvoje. Novou atrakci instalovala firma Unipark a vyšla na téměř dva miliony korun bez DPH.

Písecké 3D bludiště je vůbec první v Jihočeském kraji.

„Viděla jsem tuto atrakci v Karlových Varech a chtěla jsem něco podobného u nás v Písku. Jsem moc ráda, že vše podařilo zrealizovat. Doufám, že z bludiště budou mít radost obyvatelé Písku i jeho návštěvníci a přijdou si ho vyzkoušet,“ uvedla starostka Eva Vanžurová. Na Živec by podle ní měli lidé vystoupat hlavně pěšky. Zaparkovat auto je možné nejen v lokalitě U Tří rybníků, ale také u budovy bývalé psychiatrické léčebny U Honzíčka, odkud to na Živec není daleko. „Uvažujeme také o zavedení víkendové autobusové linky, která by toto hřiště i Písecké hory přiblížila zejména rodinám s malými dětmi, které z města na Živec ještě nedojdou,“ dodala Eva Vanžurová.

Bludiště je uspořádáno do tvaru nepravidelného lichoběžníku, který je tvořen čtyřmi vzrostlými stromy. Jeho základním nosným prvkem jsou vzrostlé stromy, na které jsou ve dvou výškových úrovních nad zemí instalovány kruhové přestupní domečky s ocelovým rámem, mezi které se zavěšují 3D lávky umístěné v ochranných sítích. Díky nim je atrakce bezpečná a návštěvníci nepotřebují žádné jištění.

Do bludiště se vstupuje nástupním komínem, který je tvořen několika podestami a vede do lávky umístěné v prvním patře, kde se nacházejí čtyři překážky – záclony, důlní stezka, krystaly a domino. Ve druhém pak návštěvníci musí překonat další dvě překážky – popruhové girlandy a harfu. Z patra do patra se dá dostat pomocí dvou propadlových domečků, které jsou umístěny ve dvou rozích lichoběžníku.

„Skladba herních prvků je navržena s důrazem na různorodost využití a všestranný rozvoj dětí. Nový herní prvek nabízí prostor pro přirozenou hru, zábavu, objevování, výzvu i aktivní pohyb,“ doplnila Věra Samková.

Bludiště si mohou užít nejen děti, ale i dospělí. Malé děti ve věku od tří do sedmi let pak mohou překážky překonávat v doprovodu dospělých.