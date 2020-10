Úderem páteční 14. hodiny se otevřely volební místnosti, aby mohli lidé vybrat nové krajské zastupitelstvo a na mnohých místech také svého senátora. Hned v prvních minutách byl zájem voličů velký. Před budovou ZŠ T. G. Masaryka, kde sídlí tři volební okrsky, čekali lidé ještě před začátkem a chvílemi se před třídami, kde se volilo, tvořily dokonce fronty.

Zdroj: Deník/ Lucie Kotrbová

Do každého z okrsků č. 21, 22 a 23 spadá kolem tisícovky voličů. Členové komise z "třiadvacítky" chodí s přenosnou urnou také do seniorcentra SeneCura a do domu s pečovatelskou službou Českého červeného kříže v Čechově ulici. Písečáci volí kromě krajských zastupitelů také senátora. Téměř všichni vhazují do urny obě obálky. Nejsilnější zastoupení měla v první hodině voleb starší generace.

Nováčci v komisi

Mezi členy komise poprvé zasedly sestry Lucie a Klára Bayernheimerovy, které k této nové zkušenosti přivedl jejich děda. Neodradily je ani letošní ztížené podmínky. "Roušky musíme mít i ve škole, tak už jsme zvyklé," poznamenala Lucie. Pokud si někdo z voličů například roušku zapomněl, byly v místnosti k dispozici jednorázové. Nechyběla samozřejmě ani dezinfekce.

Budou mít Minice opět vysokou účast?

Jeden z nejmenších okrsků je v obci Minice na severu Písecka. Známí jsou tu jednak tím, že mívají tradičně jednu z nejvyšších volebních účastí, a jednak originální volební místností.

Zdroj: Deník/ Lucie Kotrbová

Ta sídlí na obecním úřadě, který se nachází v bývalé autobusové zastávce. Volit by v Minicích mohlo celkem třicet lidí. Nejmladšímu je 19 let, nejstarší 90 let. Zda ale i letos obhájí přední příčky v účasti, si komise netroufá tipovat. "Je možné, že se především starší obyvatelé budou bát sem jít, aby třeba něco nechytili," zmínila předsedkyně Miluška Svobodová. První volička - starostka obce Helena Dandová - dorazila po 15. hodině. Větší frmol tady prý bývá při parlamentních a evropských volbách nebo když se volí prezident, kdy tady na volební průkazy volí hodně chatařů z Prahy.

V pátek mohou lidé volit od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.

Volby v seniorcentru SeneCura

Klienty seniorcentra SeneCura v Písku navštívila v pátek kolem 15. hodiny komise z volebního okrsku č. 23 s přenosnou urnou. Celkem zde odvolilo 16 obyvatel.

Zdroj: Jana Hodoušová

Večerní sčítání účasti

Ke 20. hodině večerní zaznamenal volební okrsek č. 23 v Písku volební účast 19 %. Dvě sousední volební místnosti, které sídlí také na ZŠ T. G. Masaryka, měly o něco méně - 17 a 15 procent.

První den se obešel bez komplikací

První den krajských voleb se na jihu Čech obešel bez jakýchkoliv incidentů nebo mimořádných událostí. Krátce předtím, než se v pátek zavřely volební místnosti, to potvrdila Alena Karvánková ze správního odboru krajského úřadu. Podle informací z volebních místností napříč krajem odhadla, že volební účast v pátek jen mírně přesáhla hodnotu 15 procent, což je méně než při volbách do krajského zastupitelstva, které se konaly před čtyřmi lety.