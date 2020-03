„Je to až devadesát procent rezervací, teď dojíždí jen poslední zbytky. Teď jsem po městě chodil s jednou skupinkou a nepotkal jsem žádnou jinou, prováděl jsem zbytek Japonců, ale to byla výjimka. “ řekl včera. „Nové objednávky prakticky nechodí. Na duben nepočítáme s tím, že by tu byl nějaký větší počet skupin, od některých průvodců mám i informace, že nemají objednané žádné.“

Jestli turisté znovu začnou jezdit ve velkém alespoň v květnu, si zatím netroufá odhadovat. „Tento stav podle mého potrvá několik měsíců, já bych tipoval, že oživení by mohlo nastat až v druhé polovině roku.“

Co se příjmů týká, v dubnu a květnu už průvodci pocítí ztráty citelněji. „Většina z nás se zimou obecně příliš nepočítá. Teď o peníze budeme přicházet všichni, hotely, restaurace i průvodci,“ dodává Oto Šrámek.

To potvrdil jeden z krumlovských restauratérů, jehož hlavní část příjmů pochází právě od skupin, zejména z Jižní Koreje, které v únoru přestaly jezdit. „Ruší to ve velkém, a když už přijedou, místo třiceti lidí jich dorazí deset. Totéž v penzionu. A podle storen, která přicházejí, to vypadá, že v dalších týdnech to bude ještě horší. Jestli prodáte, anebo neprodáte pět set svíčkových, to už je hodně znát.“

Přijít to muselo, i bez koronaviru

S masovým rušením objednávek počítá i průvodce Stanislav Jungwirth: „Ale ne kvůli koronaviru. Sleduji signály z globální ekonomiky nejméně rok, ne přímo z turismu. Ten prudký hospodářský růst, který u nás trval od roku 2013, 2014 musel jednou skončit. Za sebe nejsem vůbec překvapený, počítal jsem s tím. Myslím, že to může vést k ozdravení a bude nás to motivovat k dalšímu zlepšení. Za sebe to nevidím nijak fatálně.“

Počty autobusů naplnily očekávání

Zájezdové autobusy platí za vyložení turistů poplatky od léta, město má tak poprvé přesný přehled o tom, kolik jich jezdí, srovnávat s loňskem konkrétní čísla zatím nemůže. „Teď v úterý přijelo do Českého Krumlova dvaatřicet autobusů, což je v porovnání s prvním týdnem v březnu zlepšení,“ přiblížil Petr Troják (na snímku), ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu, provozovatele parkovišť. „V průměru se držíme na téměř pětadvaceti autobusech denně, zatím to dál nepadá.“

Počet autobusů plní očekávání. „Co jsme si plánovali na leden a únor, jsme paradoxně splnili, i díky tomu, že leden byl silnější a propad přišel až na konci února. Vycházeli jsme z počtu odparkovaných autobusů v loňském roce. Jsou to ale nejspíš hlavně turisté, kteří město proběhnou a ani se tam nenají. Dopad na restaurace je podle mého horší, zejména na ty, co se orientují na skupiny.“