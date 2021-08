Povrch silnice I/20 už totiž neodpovídá normám. "Vozovka se skládá ze tří vrstev o šířce 25 centimetrů a v nich se objevují poruchy. Spodní vrstvy vlivem stáří už nemají únosnost a dochází k vyjíždění kolejí ve vozovce," upřesnil ke stavu silnice Jiří Křiváček vedoucí správy silnic ŘSD v Českých Budějovicích.

Pokud půjde vše podle harmonogramu, práce na průtahu městem začnou už za dva týdny. "Vyřizujeme dopravní inženýrské opatření a rádi bychom začali v pondělí 23. srpna. Záleží ale především na úřadech, jak rychle nám vše schválí," uvedl Jiří Křiváček a dodal, že momentálně se řeší trasy a omezení městské hromadné dopravy.

Stavební práce budou probíhat za provozu a opravy se postupně dotknou všech čtyř pruhů. Minimálně dva ale vždy zůstanou průjezdné. Opravy omezí především dopravu na sjezdech z průtahu městem. Práce budou probíhat v několika etapách. "První by měla probíhat ve směru od Prahy a dělal by se úsek k prvnímu sjezdu u Šrámkova mostu. Tam by to mělo být bez větších komplikací. Poté se bude řešit dopravní omezení k dalším etapám, kde už pak budou omezené sjezdy k autobusovému nádraží a obchodním centrům. Mělo by to ale zůstat průjezdné kyvadlově," popsal Jiří Křiváček.

Souběžně s opravou silnice bude probíhat také výměna svodidel, která jsou na hranici živostnosti a zároveň proběhne odstranění náletů z kanalizace a výměna odvodnění. Celá akce vyjde na více než 108 milionů korun. Práce by měly trvat přibližně čtyři měsíce.