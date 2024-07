Proti se dlouhodobě staví osadní výbor Purkratice, kterému se obecně nelíbí rozrůstání průmyslové zóny a její předimenzovaná kapacita. Městu doporučuje pozemek neprodávat. Opakovaně se vymezil proti také Martin Brož, a to jak z pozice zastupitele, tak i běžného občana. „Hluk bezpilotních letounů je obtěžující," komentoval s tím, že sám už několikrát podal stížnost na úřad pro civilní letectví.

Proti dalšímu rozšiřování průmyslové zóny se vyslovil při minulém projednání i nyní také Lukáš Nebes. Podpora dronů a prodej pozemku se nelíbí ani zastupiteli Karlu Vodičkovi.

Písečtí si dali už při minulém projednání podmínku, že kupující musí vyřešit dopravní obslužnost. To společnost Primoco splnila, jak informoval místostarosta Josef Soumar.

Na zasedání, které se konalo koncem června, zastupitelé nakonec sedmnácti hlasy schválili prodej pozemku za kupní cenu 1250 korun za metr čtvereční do vlastnictví firmy Primoco UAV SE. Na dalším jednání by se měli zabývat přesnými podmínkami prodeje a schválením konečné kupní smlouvy. Jednou z podmínek má být závazek kupujícího poskytovat pravidelně každoročně příspěvek ve výši jeden milion korun na obecně prospěšné účely (sportovní, společenské, kulturní apod.) organizované na území města Písku. Další podmínkou prodeje pozemků má být, že se nebude jednat o hlučný, prašný, zapáchající a životní prostředí zatěžující provoz.

Poslední nevyužitý pozemek v průmyslové zóně už měl svého majitele dávno mít, nicméně během dvou let se nepodařilo uzavřít kupní smlouvu. Nakonec ten, co měl pozemek koupit, od záměru odstoupil. Město se proto loni pokusilo prodat pozemek formou aukce s minimální požadovanou cenou 800 korun za metr. Ani to nemělo úspěch. Letos se ozvali tři zájemci, kteří chtěli pozemek koupit.