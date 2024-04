Společnost Primoco UAV SE se zdála zastupitelům ze všech nabídek nejvíce „čitelná“. „Je to jediný konkrétní návrh. Víme, co od nich čekat, co se tam bude dít,“ zmínil radní Luboš Průša. Starostovi Michalu Čapkovi se nabídka zamlouvala také nejvíc. „Vyráběli by tu drony, bylo by tu školící středisko pro piloty. Měli bychom koukat na to, jakou společnost sem pustíme. U Primoco by se jednalo o zhruba sto zaměstnanců, myslím, že městu nabídne nejvíc,“ zhodnotil možnosti starosta. Doplnil, že zájemce souhlasí i s podmínkou města přispívat ročně milion korun na obecně prospěšné účely.

Proti prodeji pozemku se postavil osadní výbor Purkratice. Jeho stanovisko sdílí také radní Martin Brož. „Neztotožňuji se se záměrem prodeje a když už, cenu bych viděl určitě vyšší,“ nastínil. Prodej se rozhodl nepodpořit ani zastupitel Lukáš Nebes. Průmyslová zóna je podle něj dostačující tak, jak je. „Ve městě jen přibývají agenturní zaměstnanci,“ dodal.

Kritikům vadí také blízkost vojenského hřbitova. Ten by měl mít ochranný pás a směrem od Purkratic lokalitu odděluje zelený pruh.

O pozemek v průmyslové zóně má zájem společnost Primoco UAV SE specializující se na vývoj a výrobu dronů.Zdroj: Archiv společnosti

Zastupitel Karel Vodička upozornil na špatné zkušenosti s provozem letiště v Krašovicích. „Je třeba si říct, že každý dron, který společnost vyrobí, musí také vyzkoušet. V minulosti se lidé na Čížovsku bouřili kvůli hlučnému provozu,“ připomněl s tím, že mu v nabídne firmy chybí informace o provozu.

Poslední nevyužitý pozemek v průmyslové zóně už měl svého majitele dávno mít, nicméně během dvou let se nepodařilo uzavřít kupní smlouvu. Nakonec ten, co měl pozemek koupit, od záměru odstoupil. Město se proto loni pokusilo prodat pozemek formou aukce s minimální požadovanou cenou 800 korun za metr. Ani to nemělo úspěch. Letos se ozvali tři zájemci, kteří chtějí pozemek koupit.

Zastupitelstvo nakonec schválilo osmnácti hlasy záměr prodeje pozemků o celkové výměře 41 137 metrů čtverečních za cenu 1100 Kč/m² do vlastnictví společnosti Primoco UAV SE. Před uzavřením kupní smlouvy musí být písemnou dohodou mezi městem a kupujícím vyřešena dopravní obslužnost. Investor dále uhradí městu podíl ve výši 75 % na celkových nákladech za překládku zařízení distribuční soustavy. Podmínkou prodeje bude také závazek kupujícího poskytovat pravidelně každoročně příspěvek ve výši jeden milion korun na obecně prospěšné účely (sportovní, společenské, kulturní apod.) organizované na území města Písku. Další podmínkou prodeje pozemků má být, že se nebude jednat o hlučný, prašný, zapáchající a životní prostředí zatěžující provoz. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupujícího.