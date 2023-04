V pátek 21. a v sobotu 22. dubna se Písek vůbec poprvé přidává k celosvětové události Den Země, která se každoročně pořádá 22. dubna. Písečáci z různých oborů a profesí spojili své síly a chtějí se během dvoudenního festivalu interaktivním způsobem věnovat lokálním aspektům životního prostředí, jež se dotýkají každého z nás v Písku a jeho okolí.

Den Země v Písku nabízí bohatý program. | Foto: Archiv pořadatelů

Bohatý program se odehrává v Městské knihovně Písek a na Alšově a Havlíčkově náměstí. Kulturní program se chystá do kina Portyč, Divadla Pod čarou a Balzám café. Akci pořádá spolek Aktivní Písek ve spolupráci s Městem Písek, kanceláří SMART Písek, Biologickým centrem Akademie věd České republiky, Národním parkem Šumava a dalšími partnery.

Na co se můžete těšit? Prostřednictvím mikroskopů v pojízdné laboratoři Akademie věd odhalíte tajemství života v půdě. Na jarmarku si pochutnáte na dobrotách od lokálních výrobců. Seznámíte se s kvalitou vody z řeky a té, kterou pijeme doma. Na vlastní oči uvidíte hromadu odpadů, kterou vyprodukujeme a zároveň se dozvíte, co se s ní dá dělat. Poznáte blíže projekty místních žáků a studentů základních i středních škol, kteří chtějí přispívat k citlivějšímu přístupu k přírodě, která nás obklopuje. Účastnit se můžete tematicky zaměřených workshopů, navštívit inspirativní besedy nebo výstavy. Zjistíte rovněž, jak fungují společnosti města, jejichž činnost se životního prostředí dotýká, a zjistíte, co připravují v nejbližších letech.

Příjemný večer můžete zažít při prezentacích aktivních lidí během programu Pecha Kucha Night v Balzam café. Na závěr festivalu si můžete odpočinout u divadelního představení O včelce Bělce, na Divadle Víti Marčíka nebo si zatančit se studentskou kapelou Tvoje máma v Divadle Pod čarou.

Spolek Aktivní Písek

Parta lidí, kteří v Písku žijí a mají chuť aktivně spoluutvářet a zlepšovat život ve městě. Spolek se snaží propojovat aktivní občany a poukazovat na situaci v životním prostředí v Písku. „Cílem akce Den země v Písku je nejen šířit osvětu, propojovat a pobavit, ale také ukázat, jak může fungovat spolupráce se samosprávou. Naším cílem je informovaná občanská společnost, která se aktivně zapojuje do dění ve městě,“ říká Jaroslav Chroňák, zástupce spolku Aktivní Písek.

Harmonogram akce najdete na plakátech, na Facebookové události Den Země v Písku, na stejnojmenném instagramovém profilu nebo na webu města Písek a kanceláře SMART Písek. Nenechte si ujít nabitý program pro celou rodinu a přijďte se inspirovat, pobavit a zažít něco nového.

Zbyněk Konvička, Václav Klement