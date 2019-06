Milevsko - Ve městě se sešlo najednou několik částečných uzavírek. Důvodů je více.

Milevsko. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Stanislava Koblihová

Řidiči projíždějící Milevskem musí počítat s dopravními omezeními. První z nich je částečná uzavírka v ulici Čs. legií, kde se postupně pokládají inženýrské sítě v úseku od Suchanova rybníka k restauraci U Broučka. Práce by měly být hotové do 20. června. Zatím tu provoz řídí semafory. Další komplikace je v Dukelské ulici, kde se opravuje vodovod a pak se tam bude opravovat i horkovod a rozvody teplé užitkové vody. Práce mají trvat do 23. srpna.