Do konce letošního roku by se měly rodiny z Purkratic odstěhovat.

Ilustrační snímek. | Foto: Libor Běčák

Město chce ukončit provoz ubytovny v Purkraticích. Provozuje ji Naděje a bydlí zde v současné době pět rodin plus několik obyvatel bez dětí. Do konce letošního roku se má ubytovna zavřít a do té doby je třeba najít rodinám náhradní bydlení. „Na toto téma jsme měli už nespočet jednání. Zabývá se tím i koncepce bydlení, na které pracují odbor sociálních věcí a domovní a bytová správa. Všichni se shodují, že je třeba s touto lokalitou něco dělat,“ zmínila starostka Eva Vanžurová.