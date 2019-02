Protivín - Stalo se již tradicí, že Květa Vejvalková z Protivína před Vánocemi organizuje návštěvu onkologicky nemocných dětí, které se léčí v pražském Motole. Tentokrát to bylo již po deváté, co uspořádala bohatou předvánoční a vánoční nadílku pro dětské pacienty.

V MOTOLE. Květa Vejvalková z Protivína před Vánocemi organizuje návštěvu onkologicky nemocných dětí, které se léčí v pražském Motole.

Za nimi do Prahy ji doprovázeli řidič Petr Chudomel, sponzor celé cesty do Prahy, zástupci ZŠ Protivín, učitelky Tamara Vojtěchová a Marie Štěpková, Jaroslava Zemanová z Kestřan a Ivana Vazačová z Písku jako zástupkyně sponzorů z Písku a okolí.



Na tuto příležitost měli zvlášť nachystané dárky pro tříletého Robinka z Písku, který na onkologii právě pobýval se svou maminkou. Oba byli návštěvou mile překvapeni, klučík měl velikou radost z dárečků a jeho matka jen těžko skrývala slzy dojetí. Popřáli jim hodně sil i štěstí a Květa Vejvalková se svým doprovodem pokračovala za dalšími malými pacienty na oddělení.



Nemalé překvapení prožíval i devítiletý chlapec, se kterým se potkali ve výtahu, když jel na vyšetření. Než vystoupil ve svém patře, byl zasypán spoustou sladkostí a dárků.



Děti, jež musejí trávit Vánoce v nemocnici, bývají smutné ze své situace, ale odvážně čelí těžkému údělu. O to více je rozveselí jakýkoli radostný prožitek a milá událost. Právě těmi se jejich pobyt snaží Květa Vejvalková alespoň na okamžik zpříjemnit. „Pocit radosti a štěstí a chvíle zapomnění na vážnou nemoc jsou pro děti a jejich rodiče jediným zpestřením života během náročného procesu léčby. Proto díky vám všem, kteří pomáháte, se podařilo potěšit a na chvilku vytrhnout ze smutné reality bezpočet malých pacientů z onkologického oddělení," říká Jana Horažďovská z Protivína.



Poděkování patří i členům doprovodu za dětmi, dále početné rodině Lednických z Myšence, která se svými přáteli a spolupracovníky z Protivína sehnala pro děvčata i chlapce hromadu dárků. Díky jejich podpoře bylo obdarováno více nemocných dětí a balíčky pod vánočním stromečkem potěšily zvláště ty malé pacienty, kteří neměli to štěstí strávit vánoční svátky doma v kruhu své rodiny.



Květa Vejvalková by chtěla obzvlášť poděkovat starostovi Protivína Jaromíru Hlaváčovi, jenž zaštiťuje sbírku pro nemocné děti, a také všem lidem z Protivína, Písku a jiných míst, kteří jí pomáhají shromáždit prostředky na obdarování dětí.



