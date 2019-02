Protivín – Budou mít Protivínští nové koupání dřív než Písečtí? Je to dost možné. „Moje vize je taková, že bychom se mohli v létě 2016 koupat," nastínil starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Předběžný nákres plánovaného koupaliště v Protivíně.

Jednou z priorit města totiž pravděpodobně do budoucna bude vybudování venkovního koupaliště u sportovního areálu. „Vybírali jsme z několika variant a zvítězila ta úsporná. Lidé se chtějí hlavně vykoupat v čisté vodě a věci jako tobogán, které jsou ekonomicky zbytečně náročné, asi nejsou nejdůležitější," řekl starosta.

Do čtrnácti dnů by mělo město znát přesnou ekonomickou náročnost, a pak bude úkolem číslo jedna sehnat peníze. „Samozřejmě se budeme snažit sehnat dotaci, ale pokud by to nevyšlo, zvážíme i možnost, zda by to město zvládlo zaplatit ze svého," zmínil starosta Jaromír Hlaváč.

Kristína Nídlová z Protivína nevidí bazén jako prioritu. „Je to o tom, že osobně dávám přednost koupání třeba na chalupě v soukromí, a proto bych v Protivíně viděla jako důležitější jiné věci. Spousta lidí ale určitě koupaliště uvítá. Hlavní je, že město nespí a něco dělá," říká Kristína Nídlová.

Podle Písečáka Petra Lustika bude bazén využívaný. „Když vidím, jak je to s bazénem u nás v Písku . . . Nevím, jestli budu koupaliště v Protivíně využívat, ale určitě se tam rád zajedu podívat, až ho postaví," zmínil Petr Lustik.

Koupalištěm by se jako celek uzavřelo celé sportoviště, které Protivínští postupně renovují.

Protivínští upravili původní projekt tak, aby nebyl tolik ekonomicky náročný. V plánovaném koupališti by měla vzniknout vodní plocha o velikosti zhruba 600 m2, měly by tam být tři dráhy na plavání, kde bude hloubka 1,60 metru, která bude postupně přecházet v hloubku 1,30 metru. Tam budou masážní lehátka, trysky, houpací sítě, lezecká stěna a podobné věci, které nejsou náročné na energie. Kromě velkého bazénu bude v areálu brouzdaliště pro nejmenší s hloubkou od 15 do 30 cm.

Přímo v areálu má vzniknout 29 parkovacích míst, ale pokud by bylo třeba víc, město má v záloze přilehlý pozemek, který mu patří a kde by mohlo parkoviště také být.