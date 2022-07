Protivínští Krypton slaví

Protivín – Protivínská metalová kapela Krypton letos slaví výročí 20 + 1 let. „Oslavy kulatého výročí se uskuteční s ročním zpožděním kvůli loňským omezením, a to koncertem na domácí půdě,“ uvedl za kapelu Josef Kovářík. Koncert se bude konat v sobotu 16. července v protivínském Belvederu. Za svou kariéru kapela vystoupila na řadě festivalů, motosrazů i po boku známých kapel, jako jsou Arakain, Tublatanka, Škwor, Dymytry, Citron, Kreyson a další. „Nejčastěji hrajeme v Čechách, ale zavítali jsme také na Slovensko či do Německa,“ pokračoval Josef Kovářík s tím, že repertoár kapely se skládá jak z vlastní tvorby, tak z tvorby světových kapel, jako jsou třeba AC/DC. V nedávné době muzikanti natočili nový singl o dvou skladbách ve studiu Propast Petra Jandy.