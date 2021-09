„Zámek se zapojí do investičního programu The Royal Capital Club, jehož zakladateli jsou členové významných aristokratických rodin a další investoři z celého světa. Protivín bude první z plánovaných 12 výjimečných sídel, který bude sloužit k ubytovacím, vzdělávacím a reprezentativním účelům investorům a partnerům této platformy a zároveň budou některé části areálu otevřeny veřejnosti,“ upřesnila Tereza Chvojková, tisková mluvčí IC Group.

Zámek byl v posledních letech opuštěný, pouze se udržoval v zakonzervovaném stavu. Rekonstrukce památky bude mít pro město velký přínos po stránce oživení turistického ruchu. „Lidé budou moci v Protivíně zůstat a přenocovat, nemusí končit v Krumlově, na Hluboké ani v Praze. Je předpoklad, že po rekonstrukci zámku by mělo město navštívit o 110 tisíc lidí víc,“ řekl starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Zámek v Protivíně. Jeho předchůdce, hrad, byl založen nejpozději za panování Přemysla Otakara II.Zdroj: pamatkovykatalog.czRekonstrukce v útrobách zámku už probíhá přibližně půl roku. „Objekt má krásnou zahradu se vzácnými cizokrajnými dřevinami, které sázeli naši předci. V areálu vznikne i heliport nebo wellness. Zámek zároveň změní barvu a vrátí se k původní šedo-bílé,“ přiblížil starosta. Osm týdnů v roce by na zámku měla pobývat královská rodina. V této době zůstane uzavřený, po zbytek roku bude ale památka veřejnosti přístupná. Rekonstrukce je rozdělena do několika fází, poslední z nich by měla skončit v roce 2023.

Investoři vybírali letní sídlo ze zámků po celé Evropě. "Hledali jsme stavbu s historií a napojením na významné české panovníky a rody. Důležité také samozřejmě bylo platné stavební povolení, aby bylo možné stavbu opravit a využívat. A v neposlední řadě bylo zásadní také okolí zámku, jeho atraktivita, okolní krásná příroda a návaznost na hlavní město Prahu," zdůvodnila Tereza Chvojková.

První písemná zmínka o hradu, který stál v Protivíně na místě dnešního zámku, pochází z roku 1282. Památka byla přestavěna v období renesance i baroka.