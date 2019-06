Tentokrát jsme se vydali od Protivína východním směrem. Naše první kroky směřovaly do informačního centra jaderné elektrárny Temelín. Cestou z Protivína jsme míjeli zajímavá místa - např. kostel sv. Václava v Krči (jeden z nejstarších kostelů v našem okolí), obec Těšínov (v letech 1965 – 1990 známa vojenskou střelnicí), dále jižní část Píseckých hor s vrcholem Kometa 593 mnm (ve středověku se zde dolovalo zlato). Projeli jsme obcí Temelín a naše pozornost se soustředila na místa zaniklých obcí, které vyklidily prostor stavbě elektrárny. Byly zde obce Temelínec, Knín, Březí, Křtěnov, Podháj, Hůrky a několik dalších samot. Dokladem toho, že zde bydleli lidé, jsou dnes již jen místní kaple a kapličky.

Dojeli jsme k zámečku s parkem - Vysoký Hrádek, nyní informační centrum elektrárny. Průvodkyně nás zavedla do kinosálu, kde jsme shlédli poučný film o principu výroby elektrické energie. Na dotazy se nám dostalo odpovědi. Poté všem prospěla příjemná procházka pěkně udržovaným parkem. A protože všem vyhládlo, pokračovali jsme do Týna nad Vltavou. V restauraci „Vorař“ byl objednán řízek s bramborovým salátem, počasí nám přálo, tak jsme si vychutnali řízek přímo nad řekou Vltavou.

Ve dvě hodiny nás čekala komentovaná prohlídka v přírodovědném muzeu na Semenci. Paní průvodkyně Bára naší skupinu uvítala v budově muzea, které na zkamenělinách ukazuje vývojová stádia naší planety. V podzemí jsme se dověděli, z čeho se skládá zemina a co je důležité, aby na ní rostla vegetace. Poučná byla procházka přilehlým parkem, zejména nás zaujalo množství druhů borovic. Zopakovali jsme si znalosti z přednášky o včelách a měli také možnost ochutnat různé druhy medu. Seznámili jsme se společenstvím rostlin kolem vodního toku, s horninami z různých jihočeských lomů, nechyběla ani bylinková zahrádka. Nakonec krátké občerstvení a zpět do autobusu na zpáteční cestu. Minuli jsme soutok Vltavy a Lužnice, přehradu Kořensko, obec Neznášov, obec Újezd. I zde je řada zajímavých míst k vidění, ale to až zase příště. Malá zastávka nás čekala v Albrechticích, kde jsme si prohlédli známý hřbitov s výklenkovými kapličkami.

Účastníci výletu ocenili zapůjčení zájezdového autobusu města Protivín, spolehlivě vedený panem Václavem Růžičkou. Výlet se vydařil, účastníci pochválili jeho hladký průběh a těší se na čtvrté pokračování.

Jan Lažanský