Nový jihočeský výroční ležák má podle sládka Michala Voldřicha nezapomenutelnou chuť. „Slaďák je v pivovarské hantýrce vyučený odborný řemeslník výroby sladu a piva. Toto slovo mohli lidé slyšet i v pohádce Dařbuján a Pandrhola,“ objasnil sládek.

První slavnostní naražení sudu s výročním ležákem se uskutečnilo v areálu pivovaru. „V době nouzového stavu mnozí aplikovali Plataning, my jsme zase pro ně připravili pivní potěšení. Dělá nám radost, a doufáme, že z něho budou naši příznivci nadšení,“ zmínil Michal Voldřich.

INFOBOX: Výroční sudový ležák se vyznačuje velmi plnou chutí, typickou sladovou vůní a jemnou hořkostí. Při jeho vaření je dodržován klasický dvourmutový způsob rmutování. Kvasí na spilce v otevřených kádích a leží patřičnou dobu v ležáckých sklepích. S fortelem vařené pivo vynikající chuti, umocněné klidem a pohodou jižních Čech, ocení každý znalec piva. První písemné zmínky o protivínském pivovaru se datují již do roku 1540. Pivovar vždy patřil k nejvýznamnějším v českých zemích. V roce 1711 přešel do vlastnictví šlechtického rodu Schwarzenbergů, kteří byli velmi pokrokoví. V něm setrval déle než dvě stovky let. A právě za éry Schwarzenbergů byla v pivovaru vybudována překrásná varna s měděnými kotli, včetně atypické mladinové pánve ve tvaru čtverce, ve kterých se pivo vaří dodnes.