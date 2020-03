Městský úřad Protivín má v provozu pouze podatelnu na radnici, a to ve dnech pondělí, středa a pátek od 7 do 10 hodin. Neodkladné záležitosti je možné vyřídit, resp. informace získat na telefonních číslech či e-mailových adresách uvedených pro jednotlivé odbory a organizační složky na www.muprotivin.cz.

Změna na protivínské poště

Pošta v Protivíně mění až do odvolání svou provozní dobu. Otevřeno bude v pondělí až pátek od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. V době od 10 do 12 hodin budou zaměstnanci obsluhovat pouze seniory starší 65 let. V sobotu bude zavřeno.

Kdo nakoupí v Protivíně?

Lidé starší 65 let a handicapovaní občané si mohou nechat zajistit v době vyhlášení nouzového stavu základní potraviny, hygienické potřeby a léky.

Kontakty pro zasílání požadavků:

Olga Cvrčková, vedoucí pečovatelské služby: 382 203 361, 775 862 900, cvrckova@muprotivin.cz

Bc. Olga Jandová, vedoucí správního odboru: 382 203 335, 737 340 620, jandova@muprotivin.cz

Změna provozní doby

Sběrný dvůr v Protivíně má až do odvolání jinou provozní dobu, a to od úterý do pátku od 11 do 15 hodin a v sobotu od 7.30 do 11 hodin.

Rozvoz potravin

Rozvoz potravin domů je zajištěn pro Protivín, Krč, Milenovice, Chvaletice, Myšenec, Maletice, Záboří, Těšínov, Žďár a Skály. Objednávat můžete formou SMS zpráv nebo telefonicky na číslo 608 032 093.

Místo zahájení 10. sezony v kovárně šijí roušky

Pohádková kovárna Selibov měla tento víkend zahajovat svou 10. sezonu. Plány však překazily události posledních dní, a tak se otevření odkládá na neurčito. V kovárně se však nenudí a podobně jako mnoho lidí se tu vrhli se na šití roušek. „Jde to sice pomalu, ale první dvě várky jsme již rozdali a i přes mozoly a únavu šijeme dál, protože v dnešní době je to to nejmenší, co můžeme pro zdraví nás všech udělat,“ vzkazují z Pohádkové kovárny Selibov.