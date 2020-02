Město nominovalo hřbitovní kapli, kterou loni rekonstruovalo, do soutěže Památka roku 2019.

Hřbitovní kaple v Protivíně. | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Hřbitovní kaple v Protivíně má za sebou rozsáhlou rekonstrukci. Jelikož se jedná o nemovitou kulturní památku, podléhaly opravy mimo jiné také památkářům. To sice rekonstrukci posunulo, výsledek ale nezklamal. Proto město kapli nominovalo do soutěže Památka roku 2019. „Na tu myšlenku nás přivedl ředitel památkového ústavu, který mi prostřednictvím emailu doporučil kapli nominovat. To nás potěšilo, a tak jsme se přihlásili,“ poznamenal starosta Protivína Jaromír Hlaváč s tím, že město se podobné soutěže účastní poprvé.