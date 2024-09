Některé části Protivína a okolní obce jako například Milenovice mají z povodněmi nemalé zkušenosti, a tak je ostražitost na místě. Zatím to ale vypadá, že tentokrát voda nic zásadního nenapáchala. Potvrdil to v pondělí dopoledne starosta Protivína a zároveň předseda povodňové komise Jaromír Hlaváč. „V neděli jsme sice překročili třetí povodňový stupeň, ale stále jsme měli rezervu asi třicet centimetrů, než by se voda dostala lidem do domů," komentoval víkendový stav.

V pondělí odpoledne se však začala situace nepříznivě měnit. Jelikož na Šumavě hodně pší, dá se předpokládat, že hladina ještě stoupne. „Očekáváme zhruba dvacet centimetrů, což by nás nemělo ohrozit," doplnil starosta v pondělí kolem 15. hodiny čerstvou informaci. Aby se dostala voda lidem do domů, musela by hladina stoupnout o 40 cm.

Zásadní byla a je pro Protivín Husinecká přehrada. „Byl jsem se tam několikrát podívat a teď tam jedu zase," řekl Jaromír Hlaváč. Nechce ale předbíhat. „Od začátku jsme nic nepodcenili a situaci monitorovali, na druhou stranu ale ani neplašíme," uvedl s tím, že dobře funguje spolupráce s hasiči a dalšími dotčenými subjekty. Pro případ potřeby bylo mezi obyvatele rozvezeno 600 pytlů s pískem, další mělo město v záloze.

V Protivíně nebylo nutné zatím nikoho evakuovat, ani nejsou starostovi známé žádné velké škody. „Vím, že mají lidé zahrady pod vodou, vytopené sklepy, ale to se všechno zvládne. O ničem zásadnějším nevím," řekl Jaromír Hlaváč.

Hladina řeky Blanice by se ještě měla zvednout. O kolik přesně to bude, není jisté a predikce se stále mění. Podle odhadu starosty bude trvat zhruba další týden, než se řeka vrátí do normálu.