„Obecní noviny placené z městského rozpočtu nesmějí být jen hlásnou troubou radnice. Opozice v nich taky musí dostat místo,“ tvrdí ve stručnosti opoziční protivínský zastupitel Milan Mráz. Stěžuje si totiž, že v radničních novinách nedostává prostor, aby mohl zveřejnit své příspěvky, které kritizují vedení města.

Milan Mráz proto žaluje město Protivín a Městské kulturní středisko Protivín jako vydavatele Protivínských listů a domáhá se toho, aby byly vydány jeho příspěvky, které poslal redakci. Když neuspěl u redakční rady, obrátil se na okresní soud v Písku, který ve věci jednal poprvé ve středu 25. září 2024. „Žádal jsem dle tiskového zákona o zveřejnění sdělení zastupitele a článek mi neprošel cenzurou a nebyl otištěn. Tak se jeho zveřejnění domáhám soudem,“ uvedl ke sporu Milan Mráz.

Město a kulturní středisko zastupoval u soudu obhájce Jan Procházka. Ten odmítl, že by se jednalo o cenzuru, protože redakční radu vede zkušený nezávislý novinář. Zdůraznil, že problémem podle žalovaných je hlavně rozsah textů, které by chtěl Milan Mráz uveřejnit. „Příspěvek by vyšel na celou stranu Protivínských listů,“ upozornil Jan Procházka a dodal, že kdyby každý z jedenadvaceti zastupitelů chtěl stejný prostor v novinách jako Milan Mráz, nezbylo by tam už na nic jiného místo. A Protivínské listy by se zaplnily jen názory zastupitelů a vzájemnými reakcemi.