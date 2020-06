Zastupitelé ho schválili na svém posledním jednání, aby zčásti nahradil výpadek, který se předpokládá ze strany státu. „Už v březnu jsme si nechali zpracovat předpoklad, o co asi letos přijdeme a vyšlo nám 15 milionů. Zareagovali jsme hned a hledali cestu,“ vysvětlil starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Město neplánuje nic z připravených investic zastavit, a to ani letos, ani příští rok. „Nevíme, jaká nakonec ztráta opravdu bude. Náš rozpočet určitě také přijde o peníze z hazardu a také záleží, jak kdo zdaní. Proto jsme si pro jistotu vzali úvěr, ať můžeme na akcích dál v klidu pracovat,“ pokračoval starosta.

Rekonstrukce Chalupecké ulice v Myšenci už je hotová. Stála šest milionů korun. Začala také oprava kina, kde se mění sedačky, stropy, podlahy i osvětlení. Přijde to na dva miliony korun a hotovo má být začátkem července.

U základní školy už stojí lešení. Přes léto se bude rekonstruovat střecha, klempířské prvky i fasáda. Předpokládané náklady jsou sedm milionů a hotovo by mělo být do poloviny září. Vynechá se zatím západní stěna, kde jsou fresky. Na tu ještě město shání peníze. Měly by stát dva miliony korun.

Příští rok by se mělo na rekonstrukci školy pokračovat. V plánu je výměna oken, kterých je na budově celkem 240. Předpokládané náklady jsou šest milionů korun. Tím by byla oprava školy z velké části hotová.

Protivín neplánuje ani v příštích letech osekávat plánované investice. „Pokud nebude příjmová část našeho rozpočtu taková, abychom mohli investovat, budeme mít v podstatě dvě možnosti. Buď budeme muset sáhnout do daně z nemovitostí, což by nám mohlo přinést čtyři miliony, nebo bychom museli prodat nějaký majetek, nejspíš část našeho bytového fondu. Stále máme ještě 280 bytů ve vlastnictví,“ nastínil starosta města Jaromír Hlaváč s tím, že si nedokáže představit, že by Protivín vynechal investice. Město má v současné době úvěrovou zátěž ve výši 90 milionů korun.