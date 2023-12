V pondělí 1. ledna 2024 v 18 hodin rozzáří novoroční oblohu nad Protivínem unikátní ohňostroj, jubilejní dvacátá protivínská pyrotechnická supershow. Ta letošní bude výjimečná především svou velikostí - největší nejen na jihu Čech, ale s velkou pravděpodobností i v celé České republice. Město ji navíc pojalo jako oslavu dobra, empatie, přátelství a slušnosti.

Zaplněné náměstí sledovalo velkolepou show. | Video: Deník/Jana Urbanová

„Letošní akci chápeme, a také organizujeme, především jako oslavu dobra, vzájemného pochopení a sounáležitosti. Všichni cítíme napětí ve společnosti, které často vrcholí konflikty mezi lidmi. Cílem nás všech je vrátit mezi nás slušnost, jedině tak můžeme jít dál. Nechceme dát prostor ani nebezpečným šílencům, z nichž jeden vraždil ve čtvrtek 21. prosince na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Strach a likvidace společenského života, to je to, oč se takoví lidé snaží,“ uvedl starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Ten četl výzvu ministra Víta Rakušana, aby starostové a starostky zrušili silvestrovské ohňostroje, ale odmítá ji podpořit. „Máme novoroční ohňostroj, který už připravujeme dva měsíce. Jeho myšlenka je oslava dobra nad zlem. Nechceme v žádném případě ustupovat násilí a ani nemám žádný signál od sponzorů, že by se nechtěli zúčastnit. Ohňostroj v Protivíně a celý program 1. ledna 2024 bude,“ řekl kategoricky starosta Jaromír Hlaváč.

Vít Rakušan mimo jiné ve své výzvě píše. „To nejmenší, co můžeme jeden pro druhého v téhle době udělat, je nezvyšovat nervozitu a neprohlubovat napětí a případná traumata, která po sobě tohle násilí zanechalo. Oslavit příchod nového roku lze i bez petard, dělobuchů a rachejtlí,“ píše Vít Rakušan. Jaromír Hlaváč je ale jiného názoru. „Je to přehození zodpovědnosti na nás. A to se mi nelíbí. Pokud chce pan ministr zrušit ohňostroje, ať to tedy udělá oficiálně a příkazem.“

Jedinečná podívaná

Protivínský ohňostroj každoročně přiláká tisíce návštěvníků, přijíždějí sem ze všech koutů České republiky. Pohled na rozzářenou oblohu s hudebním doprovodem je natolik atraktivní, že při akci se počet „obyvatel“ malebného pětitisícového města na Písecku zněkolikanásobí. Hlavní program výročního Novoročního podvečera, jehož vrcholem bude již zmíněný Protivínský ohňostroj, se odehraje tradičně na Masarykově náměstí v celkové délce přibližně devadesáti minut.

Už v 16.45 hodin vypukne hodinový koncert moravské kapely Argema, která vystoupí bez nároku na honorář pro radost všech a následovat bude novoroční projev starosty. Hlavní velkolepá pyrotechnická show vypukne úderem 18. hodiny. Jubilejní dvacátý Protivínský ohňostroj bude delší, než bývalo běžné, potrvá 11 minut 34 vteřin, přičemž nesporně fascinující světelné efekty nad Protivínem doprovodí skladby Steva Jablonskyho Arrival to Earth z filmu Transformers: The Score a Hanse Zimmera Call of Duty: Modern Warfare 2 – Ending, Epilogue „Main Theme“ a Crysis 2 Soundtrack.

Protivín přivítal nový rok, velkolepý ohňostroj sledovalo zaplněné náměstí

Novoroční podvečer s ohňostrojem je největší společenskou akcí města, tomu odpovídají i patřičná organizační a bezpečnostní opatření. „Chceme, aby si lidé vstup do nového roku užili v klidu a pohodě bez jakýchkoli negativních emocí. Při znalosti scénáře ohňostroje s řadou nových vizuálních prvků jsem si naprosto jistý, že pokud nám bude přát počasí, mohou se všichni těšit na velkolepou podívanou a skvělý zážitek,“ konstatoval Hlaváč. Čekání na ohňostroj zpříjemní návštěvníkům vedle doprovodného kulturního programu také stánky s dostatkem občerstvení všeho druhu.

V souvislosti s tradičně očekávanou záplavou návštěvníků upozorňuje starosta na dopravní omezení ve městě a žádá návštěvníky, aby na akci vyrazili s dostatečným předstihem. „Obávám se, že ten, kdo na místě nebude do šestnácté hodiny, se do města nemusí vůbec dostat a zaparkovat,“ řekl s tím, že jako odstavné parkoviště bude motoristům k dispozici dočasně zjednosměrněná silnice na Milenovice.

Pojede posilový vlak

Aby návštěvníci si ušetřili stres s parkováním a mohli si vychutnat třeba horký punč, mohou zvolit místo auta cestu vlakem. České dráhy kromě pravidelných spojů z Českých Budějovic, Strakonic nebo Písku vypraví z jihočeské metropole do Protivína i posilový vlak. „Návštěvníci, kteří se vydají na ohňostroj z jihočeské metropole, mohou využít nejen pravidelné vlaky R 634 a Os 8014 s odjezdy z Českých Budějovic v 16.04 a 16.52, ale také posilový osobní vlak Os 93602 s odjezdem z krajského města v 16.32. Cílovou stanicí tohoto spoje bude Protivín (příj. 17.11) a na své trase bude zastavovat ve všech stanicích a zastávkách, včetně zastávky Protivín zastávka (příj. v 17.16). Ta je od Masarykova náměstí vzdálená jen asi 300 metrů. Cestující upozorňujeme, že rychlíkový spoj zastavuje jen ve vzdálenější stanici Protivín, která je od náměstí o něco dále," upřesňuje mluvčí Českých drah Lukáš Kubát.

Jak dodává, po skončení ohňostroje mohou cestující využít k návratu zpět do Českých Budějovic posilový vlak Os 93603. „Ten pojede zhruba deset minut po pravidelném vlaku Os 8019 a zajistí další přepravní kapacitu ve směru do krajského města. Odjezdy vlaků tak budou z Protivína v 18.48 a 18.58, z Protivína zastávky v 18.51 a 19.04. Do Českých Budějovic tyto vlaky přijedou v 19.27 a 19.37. Oba spoje zastaví ve všech stanicích a zastávkách na trase," doplňuje.

Vlakem se mohou na ohňostroj vydat i cestující z opačného směru. Spoje ze Strakonic do Protivína vyjedou v 15.54 (Os 8015) a 17.06 (R 625), zpět pojedou vlaky z Protivína v 18.32 (R 632) a z Protivína zastávky v 19.19 (Os 8016). Z Písku vyjede spoj směrem do Protivína v 16.59 (Os 7956) a na zpáteční cestu se vydá v 18.42 (Os 7957).