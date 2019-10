Pátečním (4. října) předáním stavby začíná rekonstrukce sportovní haly v Protivíně. Vybudována byla v 90. letech a její oprava je podle starosty města Jaromíra Hlaváče nutná.

„V hlavní budově vyměníme úplně všechno. Budova se kompletně zateplí, dostane nová okna, strhá se veškeré opláštění včetně palubovky. Nový povrch bude pro sportovce daleko příjemnější, půjde o nejnovější typ lité gumy,“ nastínil starosta.

Hala, která je majetkem města, dostane nové osvětlení i vzduchotechniku. Celkové náklady jsou 14 milionů korun, z čehož pět pokryje dotace z Ministerstva školství a tělovýchovy.

Sportovní hala je naplno využívána. Denně do 14 hodin slouží základní škole a poté až do 21 hodin se tu střídají různé sporty. „Každý by chtěl ideálně čas od 18 do 20 hodin, ale zájemců je víc, než se vejde,“ poznamenal Jaromír Hlaváč.

Po rekonstrukci se do haly nevrátí ping-pongové stoly. Stolní tenisté se přestěhují do nových prostor po bývalém výměníku, které jim město zrekonstruuje. „Požádali jsme o dotaci, ale i když nevyjde, půjdeme do toho. Tady už to nebudou takové náklady,“ zmínil starosta s tím, že se díky tomu uvolní v hale několik hodin týdně.

Z rekonstrukce, která bude hotová do konce srpna 2020, jsou vyjmuté šatny a sprchy. Město má ale v plánu opravit je v příštích letech.

Protivínští zvažovali i rozšíření haly, aby vyhovovala házené. Se současnými rozměry nesplňuje podmínky. Rozšíření by ale bylo velice náročné, tak od něj město upustilo.